Kapadokya Bölgesinde doluluk oranı artıyor - Son Dakika
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Kapadokya Bölgesinde doluluk oranı artıyor

20.04.2022 15:34

Kapadokya Bölgesinde doluluk oranı artıyor Türkiye'nin önemli turizm merkezlerinden olan Kapadokya'da bayram yoğunluğu başladı.

Kapadokya Bölgesinde doluluk oranı artıyor

NEVŞEHİR - Türkiye'nin önemli turizm merkezlerinden olan Kapadokya'da bayram yoğunluğu başladı.

Yer altı ve yer üstü oluşumlarıyla Unesco Dünya Miras Listesinde yer alan Kapadokya bölgesi 23 Nisan ve Ramazan Bayramı dolayısıyla rezervasyonlarda ciddi artış sağlandı. Kapadokya Bölgesi erken rezervasyonlar ile doluluk oranı şimdiden yüzde 70'i geçti. Turizmci Mehmet Dinler, "Nisan ayında ikinci çeyreğe girmiş oluyoruz. Bu aydan itibaren Kapadokya bölgesinde bir hareketlilik başladı. Özellikle 23 Nisan, Paskalya bayramı ve Ramazan bayramı dolayısıyla rezervasyonlarda bir artış var. Yerli misafirlerimiz özellikle son güne kalmasınlar. Şu anki fiyat avantajlarından faydalansınlar. Nisan ve Mayıs ayları Kapadokya'ya seyahat için en avantajlı mevsimlerden birisi. Kapadokya'mızın en yeşil olduğu dönem. 23 Nisan, Paskalya Bayramı ve Ramazan bayramı dolayısıyla Kapadokya'da hem turizmcimiz hem de esnafımız bayram edecek" şeklinde konuştu.

"Tatil 9 gün olmalı"

Göreme Turizm Geliştirme Kooperatifi Başkanı Mustafa Durmaz da, Kapadokya Bölgesi'nin bayram dönemlerinde doluluk yaşanan bir bölge olduğunu söyleyerek, "Hem tatilcilerde, hem de turizmcilerde böyle bir beklenti var. Tatil dokuz gün olursa Kapadokya bayramı dolu dolu geçirmiş olur. Rusya savaşının bitmesi bizim için bir avantaj olacak. Savaş bittiğinde bölgemiz daha da dolu olacağına inanıyorum" dedi.

Erken rezervasyon çağrısında da bulunan Durmaz, bayramda Kapadokya'yı görmek isteyenlerin şimdiden rezervasyon yaptırması gerektiğini de söyledi.

Kapadokya Bölgesinde doluluk oranı artıyor
Kapadokya Bölgesinde doluluk oranı artıyor
Kapadokya Bölgesinde doluluk oranı artıyor
Kapadokya Bölgesinde doluluk oranı artıyor

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Kapadokya, Türkiye, Turizm, Bayram, Kültür Sanat, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika Kültür Sanat Kapadokya Bölgesinde doluluk oranı artıyor - Son Dakika


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