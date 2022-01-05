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Kapadokya bölgesini ziyaret eden turist sayısı geçen yıla oranla iki kat arttı - Son Dakika

Kapadokya bölgesini ziyaret eden turist sayısı geçen yıla oranla iki kat arttı

05.01.2022 17:21

Kapadokya bölgesini ziyaret eden turist sayısı geçen yıla oranla iki kat arttı Türkiye'ni önemli turizm merkezlerinden olan Kapadokya Bölgesini ziyaret eden turist sayısı bir önceki yıla göre iki kat arttı.

Kapadokya bölgesini ziyaret eden turist sayısı geçen yıla oranla iki kat arttı

NEVŞEHİR - Türkiye'ni önemli turizm merkezlerinden olan Kapadokya Bölgesini ziyaret eden turist sayısı bir önceki yıla göre iki kat arttı.

'Güzel atlar diyarı' olarak bilinen, peribacaları, doğal oluşumları ve yer altı yapılarıyla, tarihi kilise ve manastırları içinde barındıran Kapadokya bölgesini, Dünyayı etkisi altına alan Covid -19 salgını nedeniyle 2020 yılında 992 bin 620 yerli ve yabancı turist ziyaret etmişti. Kısıtlamaların kalkmasıyla 2021 yılında yükselişe geçen Kapadokya bölgesi ziyaretçi sayısı 2020 yılına göre iki katını geçerek 2 milyon 285 bin 895'e ulaştı. Kapadokya bölgesi misafirlerini en çok 428 bin 883 ziyaretçi sayısı ile Ağustos ayında ağırladı. 2021 yılında en çok ziyaret edilen mekan ise Zelve ören yeri oldu. 2021 yılında Zelve Ören Yeri'ni 645 bin 695 kişi ziyaret etti. Zelve ören yerini 560 bin 379 ziyaretçi ile Göreme Açık Hava Müzesi izlerken, Kaymaklı Yeraltı Şehri'ni ise 321 bin 163 ziyaretçi gezdi. Kapadokya'daki müze ve ören yerleri, Ocakta 42 bin 560, Şubatta 50 bin 668, Martta 104 bin 313, Nisanda 74 bin 458, Mayısta 61 bin 634, Haziranda 150 bin 282, Temmuzda 370 bin 534, Ağustosta 428 bin 883, Eylülde 288 bin 213, Ekimde 346 bin 112, Kasımda 242 bin 826, Aralık ayında ise 125 bin 412 yerli ve yabancı turist ziyaret etti.

Kapadokya bölgesini 2019'da 3 milyon 834 bin 134, ziyaretçi sayısı ile en fazla ziyaret edilen yıl olarak kayıtlara geçti.

Kapadokya bölgesini ziyaret eden turist sayısı geçen yıla oranla iki kat arttı
Kapadokya bölgesini ziyaret eden turist sayısı geçen yıla oranla iki kat arttı
Kapadokya bölgesini ziyaret eden turist sayısı geçen yıla oranla iki kat arttı

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Kapadokya, Türkiye, Turizm, turist, Kültür Sanat, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika Kültür Sanat Kapadokya bölgesini ziyaret eden turist sayısı geçen yıla oranla iki kat arttı - Son Dakika


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SON DAKİKA: Kapadokya bölgesini ziyaret eden turist sayısı geçen yıla oranla iki kat arttı - Son Dakika
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