Kapadokya\'da Gece Müze Uygulaması Başlıyor

Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy, Kapadokya'da hedeflerinin yalnızca ziyaretçi sayısını artırmak olmadığını, ziyaretçilerin bölgede daha uzun süre kalarak daha fazla deneyim yaşamasını amaçladıklarını söyledi. Ersoy, Göreme Açık Hava Müzesi başta olmak üzere bazı ören yerlerinde gece müzeciliği uygulamasının hayata geçirileceğini açıkladı. Bakan Ersoy "Kapadokya'yı yalnızca Türkiye'nin değil dünyanın örnek kültürel miras yönetim modellerinden biri haline getirmeyi hedefliyoruz" dedi.

Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy, Türkiye-Yunanistan 1. Kültür Forumu kapsamında geldiği Nevşehir'de sivil toplum kuruluşlarının temsilcileriyle bir araya geldi. Ürgüp ilçesine bağlı Mustafapaşa beldesinde düzenlenen toplantıda konuşan Bakan Ersoy, Kapadokya'nın Türkiye'nin en önemli kültür ve turizm destinasyonlarından biri olduğunu belirtti.

Dünyada turizm anlayışının değiştiğini ifade eden Ersoy, ziyaretçilerin artık yalnızca bir destinasyonu görmekle yetinmediğini, gittikleri yerin kültürünü yaşamak ve hikayesinin bir parçası olmak istediklerini söyledi. Kapadokya'nın sahip olduğu doğal ve kültürel değerlerle bu beklentiyi karşılayan önemli merkezlerden biri olduğunu kaydeden Ersoy, "Peribacaları, vadileri, yer altı şehirleri ve sıcak hava balonlarıyla Kapadokya milyonlarca yıllık mirasını dünyanın dört bir yanından gelen ziyaretçilere sunuyor" dedi.

2025 yılı sonunda bölgedeki müze ve ören yerlerinin ziyaretçi sayısının 4,5 milyonu aştığını belirten Ersoy, Göreme Açık Hava Müzesi, Paşabağları, Kaymaklı ve Derinkuyu Yeraltı Şehirleri'nin Türkiye'nin en çok ziyaret edilen kültürel miras alanları arasında yer aldığını ifade etti.

Kapadokya'da yeni hedeflerinin ziyaretçilerin bölgede daha uzun süre konaklamasını sağlamak olduğunu vurgulayan Ersoy, "Bizim hedefimiz yalnızca ziyaretçi sayısını artırmak değil. Ziyaretçilerin bölgede daha uzun kalmasını, daha fazla deneyim yaşamasını, daha fazla harcama yapmasını ve Kapadokya'yı unutulmaz bir kültür destinasyonu olarak hafızalarına kazımasını istiyoruz. Ziyaretçiler Kapadokya'da dört gün, beş gün hatta bir hafta kalsın. Mustafapaşa'da tarihi bir konağın avlusunda kahvesini içsin, çömlek ustalarının yanında vakit geçirsin, yöresel mutfağı deneyimlesin, vadilerde yürüsün ve gece müzeciliğiyle tarihimizin farklı yüzünü keşfetsin" diye konuştu.

Gece müzeciliği başlıyor

Kapadokya'da ziyaretçi deneyimini artıracak yeni projeler üzerinde çalıştıklarını açıklayan Ersoy, Göreme Açık Hava Müzesi, Paşabağları, ve Zelve Vadisi'nde aydınlatma projelerinin hayata geçirileceğini söyledi. Gece müzeciliği uygulamasıyla ziyaretçilerin tarihi ve kültürel alanları farklı bir atmosferde gezme imkanı bulacağını ifade eden Ersoy, yeni yürüyüş rotaları ve kültürel miras projelerinin de devam ettiğini kaydetti.

Yıkılma riski taşıyan peribacalarının korunmasından kültürel miras restorasyonlarına kadar birçok alanda çalışmalar yürüttüklerini belirten Ersoy, "Koruyamadığımız hiçbir değeri geleceğe taşıyamayız. Kapadokya'yı yalnızca Türkiye'nin değil dünyanın örnek kültürel miras yönetim modellerinden biri haline getirmeyi hedefliyoruz" dedi.

Kapadokya'nın Türkiye Yüzyılı kültür ve turizm vizyonunun önemli merkezlerinden biri olduğunu vurgulayan Bakan Ersoy, bölgenin sahip olduğu tarihi ve kültürel mirasın gelecek nesillere aktarılması için çalışmaların kararlılıkla sürdürüleceğini sözlerine ekledi. - NEVŞEHİR