Kapadokya\'da \'Onarımcı\' Tiyatro Oyunu Sahnelendi

Kapadokya Üniversitesi Onarımcılar Topluluğu tarafından hazırlanan 'Onarımcı' adlı tiyatro oyunu, Türk düşünce ve edebiyat dünyasının önemli isimlerinden Alev Alatlı'nın kadim değerlere ilişkin fikirlerini sanatseverlerle buluşturdu.

Volkan Lafçı'nın yazıp yönettiği ve aynı zamanda oyuncu olarak sahne aldığı oyun, Alev Alatlı'nın düşünce dünyasında önemli bir yere sahip olan Akıl, Ahlak, Adalet, Adap ve Aşk kavramları etrafında şekillendi. Kapadokya Üniversitesi akademisyenleri ile öğrencilerinin aynı sahneyi paylaştığı eser, izleyicilere yalnızca bir tiyatro gösterisi değil, insanı ve toplumu yeniden düşünmeye davet eden bir fikir yolculuğu sundu. Alev Alatlı'nın eserlerinden ve fikirlerinden ilham alan Onarımcılar Topluluğu, gençlerin entelektüel gelişimine katkı sağlamayı ve ülke meselelerine yerli ve özgün bakış açılarıyla yaklaşabilen bireylerin yetişmesine destek olmayı amaçlıyor. Topluluk, çalışmalarının merkezinde yer alan 'onarım' kavramıyla insanın kendisini, çevresini ve toplumsal hayatı daha iyiye taşıma sorumluluğuna dikkat çekiyor. Bu anlayış istikametinde sahneye taşınan 'Onarımcı', günümüz insanının anlam arayışını, değerlerle kurduğu ilişkiyi ve toplumsal sorumluluklarını farklı bir bakış açısıyla ele aldı. Oyun boyunca kadim değerler, yalnızca teorik kavramlar olarak değil; insanı insan yapan, toplumları ayakta tutan ve medeniyetleri inşa eden temel unsurlar olarak işlendi. Öğrenci ve akademisyenlerin birlikte rol aldığı oyun, farklı kuşakları ortak değerler etrafında buluştururken, izleyicilere Alev Alatlı'nın sıkça vurguladığı insan ve toplum tasavvurunu sanat aracılığıyla yeniden değerlendirme fırsatı sundu.

Sinasos Tiyatro Topluluğu'nun da katkı sağladığı gösterim, yoğun katılımla gerçekleştirildi. Sanatseverlerin ilgiyle takip ettiği oyun, kadim değerlerin günümüz toplumsal yaşamındaki yeri ve önemi üzerine düşündüren mesajlarıyla beğeni topladı. - NEVŞEHİR