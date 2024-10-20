Kapadokya'da Orta Çağ Panayırı - Son Dakika
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Kültür Sanat

Kapadokya'da Orta Çağ Panayırı

Nevşehir'de düzenlenen panayırda Ortaçağ müziği ve aksesuarlarıyla tarihi bir atmosfer yaşandı.

20.10.2024 19:23
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Ortaçağ'ı Kapadokya'ya taşıdılar

NEVŞEHİR - Kostüm ve aksesuar üreticilerince Nevşehir'de, 'Orta Çağ Panayırı' düzenlendi. Panayıra katılanlar; Macaristan'dan gelen sanatçıların Ortaçağ'da kullanılan müzik aletleri ile seslendirdikleri Ortaçağ müziği eşliğinde gönüllerince eğlendi ve dans etti.

Ürgüp ilçesinde 'Orta Çağ' temalı bir restoranın bulunduğu Bey Sokak'ta gerçekleştirilen etkinlikte, Orta Çağ'da günlük yaşamda kullanılan aksesuar ve giysilerin yanı sıra çeşitli eşyaların sergilendiği bir birinden ilginç stantlar açıldı. Macar sanatçılar da sokakta Ortaçağ aletleri çaldı. Ortaçağ'ı Kapadokya'ya taşıdıklarını söyleyen İşletmeci Muammer Erinal yaptığı açıklamada; "Restoranımız ortaçağ temalı. Bu tema bölgede çok ilgi çekiyor. İnanılmaz bir kitleye ulaştık. Bu eserleri yapan sanatçı arkadaşlarınız burada sergi açıyorlar ve satışlar yapıyorlar. Buraya gelen misafirlerimiz orta çağ havasını tadıyorlar" dedi. Erinal; MacaEistan'dan gelen sanatçıların da Ortaçağ'da kullanılan müzik aletleri ile ortaçağ müziklerini çaldığını söyledi. Tarihe meraklı olduğunu söyleyen Fatma Güçlü de düzenlenen panayırda birbirinden ilginç ve Ortaçağ'dan beri kullanılan şapkaların dikkatini çektiğini söyledi. Güçlü; "Tarihi çok seviyorum. Bu nedenle buradayım. Ayrıca ortaçağ müziği ile birleşince her şey çok güzel oldu" dedi.

Kapadokya tatili için Ürgüp'e gelen Haluk Mert Belhan da; "Ürgüp'ü gezerken bir anda burası karşımıza çıktı. Çok şaşırdık, bu sakağa girmişken arkadaşlarım için hediye alıyorum. Ayrıca televizyonlarda ve filmlerde gördüğümüz ortaçağ aksesuarlarını burada yakından görebiliyoruz" ifadelerini kullandı. Sanatçı Deniz Emek Apaydın ve Selin Yosun Paktunç da; "Ortaçağ'a meraklıyız. Bu nedenle ortaya böyle ürünler çıkartabiliyoruz. Ortaçağ merakımız tarihi ve mitolojiyi sevmemizden kaynaklanıyor. Burada Ortaçağ'a ait birçok ürünü burada bulabilirsiniz. Diziler ve filmlerin verdiği meraktan dolayı çok yoğun ilgi ile karşılaştık" ifadelerini kullandılar.

Kaynak: İHA

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Son Dakika Kültür Sanat Kapadokya'da Orta Çağ Panayırı - Son Dakika

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