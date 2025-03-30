Kapadokya'da Turizmde Yüzde 10 Artış

Kapadokya'ya da yılın ilk iki ayında ziyaretçi sayısı yüzde on arttı

Vali Fidan "Kapadokya'da 2025 yılı, yeni rekorlara imza atacak"

NEVŞEHİR - Türkiye'nin önemli turizm destinasyonları arasında yer alan Kapadokya bölgesini yılın ilk iki ayında yaklaşık 340 bin yerli ve yabancı turistin ziyaret ettiğini belirten Nevşehir Valisi Ali Fidan, 2025 yılında yeni rekorların kırılacağını söyledi.

Nevşehir Valiliği tarafından Kapadokya Vilayetler evinde Ramazan Bayramı nedeniyle bayramlaşma töreni düzenlendi. Tören sonrasından gazetecilere açıklama yapan Nevşehir Valisi Ali Fidan 2025 yılının ilk iki ayında Kapadokya bölgesinde bulunan müze ve ören yerlerini 340 bin yerli ve yabancı turistin ziyaret ettiğini açıkladı.

Vali Fidan "İlk iki aylık turizm verilerine baktığımızda, bölgemizi geçen yıl ilk iki ayında 310 bin yerli ve yabancı turist ziyaret etmişti. Bu rakam 2025 yılının ilk iki ayında 340 bine çıktığını görüyoruz. Bu da turizm verilerinde geçen yıla göre yaklaşık yüzde onluk bir artışı gösteriyor. 2025 yılının genel anlamda yıl boyu rezervasyonlar açısından baktığımızda yine çok başarılı, çok verimli bir yıl olacağını öngörüyoruz. Turizm sektörümüz açısından da gerek konaklama anlamında, gerek balon anlamında gerek diğer turizm aktiviteleri anlamında bir rekor yıl olmasını bekliyoruz. Veriler bize bu yılın ilk iki ayında yüzde onluk bir artışı gösteriyor. Bu artışın ben bayram tatili sonrasında bahar döneminin gelmesiyle ve yılın akabinde daha da artarak devam edeceğini, turizm anlamında başarılı bir yıl geçireceğimizi tahmin ediyorum. Buna göre hazırlık yaptık inşallah 2025 yılı Kapadokya turizmi açısından, ilimiz açısından sektörün tüm bileşenleri açısından çok başarılı bir yıl olacak diye bekliyoruz" ifadelerini kullandı.