Üye Girişi
Kapadokya'da yoğun sis nedeniyle balon uçuşları iptal edildi - Son Dakika

Kapadokya'da yoğun sis nedeniyle balon uçuşları iptal edildi

20.11.2021 12:50

Kapadokya'da yoğun sis nedeniyle balon uçuşları iptal edildi Türkiye'nin önemli turizm merkezlerinden Kapadokya bölgesinde olumsuz hava koşulları nedeniyle sıcak hava balon turları iptal edildi.

Kapadokya'da yoğun sis nedeniyle balon uçuşları iptal edildi

NEVŞEHİR - Türkiye'nin önemli turizm merkezlerinden Kapadokya bölgesinde olumsuz hava koşulları nedeniyle sıcak hava balon turları iptal edildi.

Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan hava tahminleri sonrasında Nevşehir'e sisli hava uyarısı yapılmasının ardından Sivil Havacılık Genel Müdürlüğü'nce Kapadokya bölgesinde sıcak hava balon turları iptal edildi. Sisli havada da ayrı bir görsel şölen sunan Kapadokya kartpostallık manzaralar oluşturdu. Sabahın erken saatlerinde balonları seyretmek için vadiye gelen vatandaşlar hayal kırıklığına uğrarken, manzaranın tadını çıkarttılar.

İstanbul'dan eşi ile birlikte ara tatili değerlendirmek için Kapadokya'ya gelen Fatih Yüksel de sabahın ilk saatlerinde sıcak hava balonlarını seyretmeye gelenler arasında. Yüksel; "Kapadokya'nın havası bizi çok etkiledi. 'Önce balonları bir izleyelim, sonra da binmek için karar verelim' dedik. Ama hava muhalefeti nedeniyle iptal oldu. Fakat burada bulunmak her şeye rağmen çok keyifli" dedi.

Tokattan geldiğini söyleyen bir vatandaş da balon uçuşlarının iptal olduğunu söyleyerek; "Anın tadını çıkarmaya çalışıyoruz. Arkadaşlarımızla Göreme'de eğleniyoruz" ifadelerini kullandı.

Kapadokya'da yoğun sis nedeniyle balon uçuşları iptal edildi
Kapadokya'da yoğun sis nedeniyle balon uçuşları iptal edildi
Kapadokya'da yoğun sis nedeniyle balon uçuşları iptal edildi
Kapadokya'da yoğun sis nedeniyle balon uçuşları iptal edildi

Kapadokya, Nevşehir, Türkiye, Turizm, Kültür Sanat, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika Kültür Sanat Kapadokya'da yoğun sis nedeniyle balon uçuşları iptal edildi - Son Dakika


YORUMLAR
500

Son Dakika

2 dakikada 200 bin TL'lik malı alıp kaçtılar! 12:39 2 dakikada 200 bin TL'lik malı alıp kaçtılar! 14 yaşındaki çocuğu hamile bırakan sanığa indirimsiz 24 yıl hapis 12:02 14 yaşındaki çocuğu hamile bırakan sanığa indirimsiz 24 yıl hapis İlk başta kimse gözlerinin görmediğini anlamıyor ama bu detayı öğrenen herkes takdir ediyor 11:43 İlk başta kimse gözlerinin görmediğini anlamıyor ama bu detayı öğrenen herkes takdir ediyor
Yeni Kurtlar Vadisi geliyor! Osman Sınav'ın yeni dizisi Yalnız Kurt'un ilk fragmanı yayınlandı 11:14 Yeni Kurtlar Vadisi geliyor! Osman Sınav'ın yeni dizisi Yalnız Kurt'un ilk fragmanı yayınlandı BDDK'dan onay geldi! Türk bankacılık devi geri dönüyor 10:55 BDDK'dan onay geldi! Türk bankacılık devi geri dönüyor Temel Karamollaoğlu'nu çileden çıkaran soru 09:54 Temel Karamollaoğlu'nu çileden çıkaran soru
Ada Masalı final yapıyor 09:13 Ada Masalı final yapıyor HDP'li Dağ'ın 09:06 HDP'li Dağ'ın "Bakanlık Kürtçe eser basmıyor" sözlerine Bakan Ersoy'dan karşılık

Son Dakika Haberleri
12:42 Döviz kuru arttı, Bulgar ve Yunan turistler akın akın Edirne'ye geliyor!
12:26 Veterinere cinsel saldırıda 3 polise dava
12:22 Koronavirüs ile ilgili en korkunç veri: Son 3 ayda çocuk vakaları yüzde 500'ün üstünde arttı
12:20 Avukatlık asgari ücret tarifesi belirlendi! En düşüğü 675, en yükseği 24 bin lira
12:14 Müslüme'nin cansız bedenini kadın çoban bulmuş
12:11 Kulüp dizisiyle şöhreti yükselen Asude Kalebek'in yaşını duyanlar şoke oldu
11:56 Zırhlı araçtan yola saçılan paraları toplamak için trafiği kitlediler
11:51 Koronavirüs hastalarına verilen ilacın etkisiz çıktığını söyleyen Bilim Kurulu üyesi: Kullananlar korkmasın, istenmeyen sonuca yol açmaz
11:11 Asgari ücrette 3 farklı zam senaryosu
11:07 Türkiye'nin konuştuğu Karadedeler Olayı'nın geçtiği köyün muhtarı: Gece birileri kabloları kesiyor
Döviz kuru arttı, Bulgar ve Yunan turistler akın akın Edirne'ye geliyor! Döviz kuru arttı, Bulgar ve Yunan turistler akın akın Edirne'ye geliyor!         
12:42
Uzmanlardan erkeklere uyarı: Kafein, sperm hücrelerinin hareketlerini bozuyor Uzmanlardan erkeklere uyarı: Kafein, sperm hücrelerinin hareketlerini bozuyor         
12:29
Bunu da gördük! Cayır cayır yanan evine odun atan adam şaşırttı Bunu da gördük! Cayır cayır yanan evine odun atan adam şaşırttı         
11:55
Kurbanlığın peşinden koşan tıp öğrencisinin ölüm sebebi belirlenemedi Kurbanlığın peşinden koşan tıp öğrencisinin ölüm sebebi belirlenemedi         
11:21
Yarışmacı 200 bin lira değerindeki soru karşısında kalakaldı Yarışmacı 200 bin lira değerindeki soru karşısında kalakaldı         
11:00
Son Dakika! Tokat'ın Niksar ilçesinde 4 büyüklüğünde deprem Son Dakika! Tokat'ın Niksar ilçesinde 4 büyüklüğünde deprem         
10:52
Cübbeli Ahmet Hoca: Ben gitmedim ha, yanlış anlamayın Cübbeli Ahmet Hoca: Ben gitmedim ha, yanlış anlamayın         
09:44
Üç Kuruş'un oyuncusu Aslıhan Malbora, mini şortlu pozlarına beğeni yağdı Üç Kuruş'un oyuncusu Aslıhan Malbora, mini şortlu pozlarına beğeni yağdı         
09:08
Müslüme, cansız bedeninin bulunduğu dağlık alana nasıl gitti? Müslüme, cansız bedeninin bulunduğu dağlık alana nasıl gitti?         
08:57
Son Dakika: Artan koronavirüs vakalarına yeni tedbir! Bakanlık tören ve yarışmaları iptal etti Son Dakika: Artan koronavirüs vakalarına yeni tedbir! Bakanlık tören ve yarışmaları iptal etti         
21:38
Aziz Yıldırım'ın en büyük hayaliydi! Ali Koç, Alexis Sanchez'i, transfer etmeye hazırlanıyor Aziz Yıldırım'ın en büyük hayaliydi! Ali Koç, Alexis Sanchez'i, transfer etmeye hazırlanıyor         
18:16
Son Dakika! Erzurum'da 5,1 büyüklüğünde deprem Son Dakika! Erzurum'da 5,1 büyüklüğünde deprem         
16:01
İslam Memiş kendisini eleştirenlere sert çıktı: Boş konuşuyorsunuz, muhatabım değilsiniz İslam Memiş kendisini eleştirenlere sert çıktı: Boş konuşuyorsunuz, muhatabım değilsiniz         
15:47
Türkiye İşçi Partisi ve Sol Parti'den üçüncü ittifak iddialarına HDP'den yalanlama geldi Türkiye İşçi Partisi ve Sol Parti'den üçüncü ittifak iddialarına HDP'den yalanlama geldi         
15:36
İlk korona hastası bulundu! Wuhan'daki canlı hayvan pazarında çalışan bir kadın İlk korona hastası bulundu! Wuhan'daki canlı hayvan pazarında çalışan bir kadın         
13:37
Son dakika! DİSK 2022 asgari ücret talebini 5.200 TL olarak açıkladı Son dakika! DİSK 2022 asgari ücret talebini 5.200 TL olarak açıkladı         
13:26
Mal varlığını eşinin üzerine yapan yıldız futbolcu Ndoro, her şeyini kaybetti Mal varlığını eşinin üzerine yapan yıldız futbolcu Ndoro, her şeyini kaybetti         
11:30
Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 20.11.2021 12:55:15. #1.11#
SON DAKİKA: Kapadokya'da yoğun sis nedeniyle balon uçuşları iptal edildi - Son Dakika
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]
Advertisement