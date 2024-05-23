Kapadokya'nın tarihi, peribacalarına yansıtıldı - Son Dakika
Üye Girişi
Kültür Sanat

Kapadokya'nın tarihi, peribacalarına yansıtıldı

Müzeler Günü" nedeniyle Kapadokya'daki Zelve Ören Yeri'nde düzenlenen etkinlikte, peribacalarının üzerine 3D mapping teknolojisiyle Kapadokya'nın oluşum sürecini gösteren görüntüler yansıtıldı. UNESCO Dünya Mirasları Listesi'ndeki Kapadokya'daki peribacalarının oluşumu ile bölgede iz bırakan medeniyetleri anlatan görüntüler ilgiyle izlendi. Programa, Sevgi evlerinde kalan çocuklar da katıldı.

23.05.2024 23:28
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Kapadokya'nın tarihi, peribacalarına yansıtıldı

NEVŞEHİR - "Müzeler Günü" nedeniyle Kapadokya'daki önemli turizm destinasyonlarından olan Zelve Ören Yeri'nde düzenlenen etkinlikte, 12 bin metrekarelik alanı kapsayan peribacalarının üzerine 3D mapping teknolojisiyle Kapadokya'nın oluşum sürecini gösteren görüntüler yansıtıldı.

UNESCO Dünya Mirasları Listesi'ndeki Kapadokya'daki peribacalarının oluşumu ile bölgede iz bırakan medeniyetleri anlatan görüntüler ilgiyle izlendi.

Kapadokya bölgesinin oluşumundan günümüze kadar geçen süre içerisinde, Kapadokya bölgesinde yaşamış medeniyetler, uygarlıklar, krallıklar ve devletlerin yer aldığı 3D mapping gösterisi İstiklal Marşı eşliğinde Türk bayrağı ve Atatürk'ün resminin peribacaları üzerine yansıtılmasıyla son buldu.

Programa, vatandaşların yanı sıra Nevşehir'de bulunan Sevgi evlerinde kalan çocuklar katıldı. Program sonunda açıklamalarda bulanan Nevşehir İl Kütür ve Turizm Müdürü Arda Hep, "Dünya Müzeler Günü etkinlikleri çerçevesinde sevgi evlerinde kalan kardeşlerimiz ile bir araya geldik. Nevşehir Valiliği himayelerinde gerçekleştirdiğimiz bu programda, Kapadokya bölgesine gelen turistlerin yoğun ilgi gösterdiği Zelve Açık Hava müzesinde, Kapadokya'nın oluşumunu ve günümüze kadar geçen süreci, yine peribacalarına yansıtarak izledik" dedi.

Kaynak: İHA

Kapadokya, Unesco, Dünya, Kültür, Turizm, Kültür Sanat, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Kültür Sanat Kapadokya'nın tarihi, peribacalarına yansıtıldı - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?


23:15 Fahiş fiyat ve stokçuluk cezalarını artıran teklif yasalaştı Fahiş fiyat ve stokçuluk cezalarını artıran teklif yasalaştı
22:52 Son anket yayınlandı CHP ile AK Parti arasındaki makas iyice açılıyor Son anket yayınlandı! CHP ile AK Parti arasındaki makas iyice açılıyor
22:44 Trabzonspor’u 3-2 yenen Beşiktaş, Ziraat Türkiye Kupası’nın sahibi oldu Trabzonspor'u 3-2 yenen Beşiktaş, Ziraat Türkiye Kupası'nın sahibi oldu
21:32 İstanbul’da pastanede silahlı çatışma: 3 ölü, 5 yaralı İstanbul'da pastanede silahlı çatışma: 3 ölü, 5 yaralı
18:48 Ayhan Bora Kaplan’ın yargılandığı davada çarpıcı sözler: Hedef Cumhur İttifakı, Soylu’nun ismi istendi Ayhan Bora Kaplan'ın yargılandığı davada çarpıcı sözler: Hedef Cumhur İttifakı, Soylu'nun ismi istendi
23:55 Yine rahat durmadı 5 maç ceza alan Mert Hakan’dan olay paylaşım Yine rahat durmadı! 5 maç ceza alan Mert Hakan'dan olay paylaşım
23:51 Eski vekil meclis balkonuna Filistin bayrağı basıp hem İsrail’i hem de ülkesini eleştirdi Eski vekil meclis balkonuna Filistin bayrağı basıp hem İsrail'i hem de ülkesini eleştirdi
23:03 Eşini pompalıyla öldürüp intihar etti Eşini pompalıyla öldürüp intihar etti
22:49 PFDK, derbide çıkan olaylar nedeniyle Fenerbahçe’ye ceza yağdırdı PFDK, derbide çıkan olaylar nedeniyle Fenerbahçe'ye ceza yağdırdı
22:34 ABD Temsilciler Meclisi dijital para karşıtı tasarıyı onayladı ABD Temsilciler Meclisi dijital para karşıtı tasarıyı onayladı
22:17 Finalde protokol tribünü karıştı Beşiktaş Başkanı Hasan Arat çılgına döndü Finalde protokol tribünü karıştı! Beşiktaş Başkanı Hasan Arat çılgına döndü
21:37 Kendi sahasından aldı, götürdü Onuachu’dan şapka çıkarılacak gol Kendi sahasından aldı, götürdü! Onuachu'dan şapka çıkarılacak gol
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda |  Reklam |  İletişim |  Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 24.05.2024 00:26:00. #1.12#
SON DAKİKA: Kapadokya'nın tarihi, peribacalarına yansıtıldı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement