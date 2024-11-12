Kapadokya'ya Ziyaretçi Rekoru - Son Dakika
Üye Girişi
Kültür Sanat

Kapadokya'ya Ziyaretçi Rekoru

Kapadokya\'ya Ziyaretçi Rekoru

2023'ün ilk 10 ayında Kapadokya, 3.8 milyon ziyaretçi ağırladı; en çok ziyaret edilen yerler Göreme, Zelve, Kaymaklı.

12.11.2024 10:18
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Kapadokya bölgesindeki müze ve ören yerleri, bu yılın ilk 10 ayında 3 milyon 846 bin 703 ziyaretçi ağırladı.

Nevşehir Valiliğinden yapılan açıklamaya göre, 2023 yılında toplam ziyaretçi sayısının 4 milyon 827 bin 36'ya ulaştığı Kapadokya'da, bu yılın ilk 10 aylık döneminde müze ve ören yerlerini 3 milyon 846 bin 703 kişi ziyaret etti.

Göreme Açık Hava Müzesi, Zelve Ören Yeri ve Kaymaklı Yer Altı Şehri en çok ziyaretçi ağırlayan yerler oldu.

Geçen yılın ilk 10 ayında merkezleri 4 milyon 256 bin 129 turist ziyaret etmişti.

Konuyla ilgili gazetecilere açıklama yapan Nevşehir Valisi Ali Fidan, yerli ve yabancı ziyaretçileri yıl başı tatilinde balon turlarına katılmaya, peribacaları, yer altı şehirleri ve vadileri görmeye davet etti.

Ellerindeki veriler ışığında ilk 10 aya bakıldığında yaklaşık 4 milyon yerli yabancı turistin Kapadokya'yı ziyaret ettiğini gördüklerini belirten Fidan, şunları kaydetti:

"Bu veriler turizmde geçen yıl yakalanan olumlu ivmenin devam ettiğini gösteriyor. Ziyaret edilen yerler bakımından Nevşehir Kapadokya bölgesinde Türkiye'de en çok ziyaret edilen müzeler, ören yerleri ve yer altı şehirlerine sahiptir. Bu sene 10 aylık verilere baktığımızda en çok ziyaret edilen yerlerin birinci sırasında Göreme Açık Hava Müzesi, ikinci sırada Zelve Ören Yeri ve üçüncü sırada Kaymaklı Yer Altı Şehri olduğunu görüyoruz. İlimizdeki turizm hareketliliği 12 aya yayılmaktadır. Elbette belli aylarda rakamlar biraz geri çekilse de 12 aya yayılan bir turizm hareketliliği var. Biz özellikle bu pik sezonun dışındaki bölümde yeni otel ve tesislerin açılmasıyla biraz daha kongre ve toplantılara ilişkin turizmin ilimizde artması için gayret gösterme arzusundayız. Memnuniyetle görüyoruz ki ilimize, bölgemize, Kapadokya'ya ilgi devam etmektedir."

Kaynak: AA

Yerel Haberler, Kültür Sanat, Kapadokya, Ekonomi, Göreme, Turizm, Kültür, Sanat, Yaşam, Son Dakika

Son Dakika Kültür Sanat Kapadokya'ya Ziyaretçi Rekoru - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

11:32 Bahçeli’den ’’Çözüm sürecinde Erdoğan ile görüş ayrılığı yaşıyor musunuz’’ diye soran gazeteciye tepki Bahçeli'den ''Çözüm sürecinde Erdoğan ile görüş ayrılığı yaşıyor musunuz?'' diye soran gazeteciye tepki
11:27 Bahçeli: Terör örgütü PKK için son yaklaşmıştır Bahçeli: Terör örgütü PKK için son yaklaşmıştır
11:07 Galatasaraylılar duymasın, Fenerbahçe’den Napoli’ye Osimhen telefonu Galatasaraylılar duymasın, Fenerbahçe'den Napoli'ye Osimhen telefonu
10:48 Başsavcılık, Mehmet Ali Erbil ve Serdar Ortaç hakkında yeniden tutuklama talebinde bulundu Başsavcılık, Mehmet Ali Erbil ve Serdar Ortaç hakkında yeniden tutuklama talebinde bulundu
10:26 Dönerde et yerine kullandıkları şey pes dedirtti Dönerde et yerine kullandıkları şey pes dedirtti
16:16 Ankara Büyükşehir Belediyesi’nden Konser Ödemelerine İlişkin Açıklama Ankara Büyükşehir Belediyesi'nden Konser Ödemelerine İlişkin Açıklama
16:10 Mehmet Ali Erbil, yasa dışı bahis operasyonunda tutuklama talebiyle mahkemeye sevk edildi Mehmet Ali Erbil, yasa dışı bahis operasyonunda tutuklama talebiyle mahkemeye sevk edildi
16:07 Yolda yürürken otobüs çarptı Hiçbir şey olmamış gibi kalkıp meyhaneye gitti Yolda yürürken otobüs çarptı! Hiçbir şey olmamış gibi kalkıp meyhaneye gitti
16:04 Simge’den Icardi’ye aşk dedikodularını haklı çıkartacak gönderme Simge'den Icardi'ye aşk dedikodularını haklı çıkartacak gönderme
15:46 Yılbaşı çekilişinde büyük ikramiye belli oldu Yılbaşı çekilişinde büyük ikramiye belli oldu
15:26 Bakan Tekin duyurdu: Af geliyor Bakan Tekin duyurdu: Af geliyor
15:22 Cumhurbaşkanı Erdoğan’dan İslam ülkelerine İsrail tepkisi Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan İslam ülkelerine İsrail tepkisi
15:16 Meşhur börekçi kıyma yerine sakatat kullanmış Meşhur börekçi kıyma yerine sakatat kullanmış
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 12.11.2024 11:54:18. #1.11#
SON DAKİKA: Kapadokya'ya Ziyaretçi Rekoru - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.