Kara Elmas Ekspresi'nin Bolkuş Demiryolu Köprüsü üzerinden geçişi böyle görüntülendi
ANKARA - Kültür ve Turizm Bakanlığı tarafından turizmi geliştirmek amacıyla 12 Nisan'da ilk seferine çıkacak Kara Elmas Ekspresi Batı Karadeniz turistik treninin Bolkuş Demiryolu Köprüsü üzerinden geçişi dron ile havadan görüntülendi.
Kültür ve Turizm Bakanlığı tarafından turizmi geliştirmek amacıyla 12 Nisan tarihinde başlayacak 'Kara Elmas Ekspresi Batı Karadeniz Turisti Tren Turu'nun tanıtım seferi devam ediyor. Tanıtım turu devam ederken turistik treninin Zonguldak- Karabük Demiroylu hattı üzerinde bulunan Bolkuş Demiryolu Köprüsü üzerinden geçişi ise dron ile havadan görüntülendi. Trenin Filyos Çayı ve demiryolu köpründen geçişi kartpostallık görüntüler oluşturdu.
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Bursa Büyükşehir Belediye Başkan Adayı Mustafa Bozbey, Bursa'da düzenlenen TÜYAP Kitap Fuarı'na katıldı ve kitapseverlerle buluştu. Bozbey, kitap okuma alışkanlığının önemine vurgu yaparak, herkesin kitap okumasını teşvik etti.
Çin'de yaşayan Melik Can Şahin, Lanzhou Üniversitesi'nde yüksek lisans yaparken Çin Bahar Bayramı'nı deneyimlediğini ve bu deneyimin kendisi için çok özel olduğunu belirtiyor. Melik, Çin'in renkli geleneksel festivallerini anlamaya başladığını ve Bahar Bayramı'nı Çinli dostlarıyla kutlamanın heyecan verici olduğunu ifade ediyor. Ayrıca, Çin'deki yaşam kalitesinin yüksek olduğunu ve Çin kültürünü daha iyi deneyimlemek için Çin'de eğitim görmeyi tercih ettiğini söylüyor. Melik, Çin'in tarihi ve kültürel mirasının büyüsünü her gittiği yerde hissettiğini ve mezun olduktan sonra Shanghai'da iş bulmayı umduğunu belirtiyor.
New Mexico eyaletindeki Trinity atom bombası denemesinin etkileri hala tam olarak anlatılmamışken, Oppenheimer filminin bu konuya yeterince değinmediği düşünülüyor. Trinity testinin radyasyondan etkilenen topluluklara 'Downwinders' deniyor. ABD'de kanser, ikinci en yaygın ölüm nedeni olmasına rağmen, New Mexico bu konuda maddi yardım alamıyor. New Mexico'nun da dahil edilmesini öngören yasa tasarısı ise henüz onaylanmadı. Los Alamos kasabasında ise atom bombasının ekonomiye katkısı memnuniyetle karşılanırken, Albuquerque'deki savaş karşıtı kampanyacılar nükleer silahlar karşıtı bir duruş sergiliyor.
Nepal'in başkenti Katmandu'da Maha Shivaratri Festivali, insanlar tarafından büyük bir coşkuyla kutlandı. Hinduizm inanışına göre, bu önemli festival, Tanrı Shiva'nın onuruna düzenlenir ve yaşamda ve dünyada 'karanlığın ve cehaletin üstesinden gelmenin' hatırlanmasını simgeler.
Erzurum'da devlet korumasındaki çocuklar, Atatürk Üniversitesi Kampüsü'ndeki Nenehatun Kültür Merkezi'nde düzenlenen bir programa katıldı. Çocuklar, konser vererek tasarladıkları el sanatları ve butik pasta ürünlerini sergiledi. Programa Vali Mustafa Çiftçi ve Aile Sosyal Hizmetler İl Müdürü Hasan Aykut da katıldı. Vali Çiftçi, çocukların sanatla beslenerek geliştiğini vurgulayarak, çocukların sevgi ve anlayışa ihtiyaç duyduğunu belirtti. Aile ve Sosyal Hizmetler İl Müdürü Aykut ise koruma altındaki çocuklara desteklerinin devam edeceğini söyledi.
Erzurum Gazeteciler Cemiyeti (EGC) merkezinde yapılan olağanüstü genel kurulda Musa Çakır, 26 üyenin oyunu alarak EGC'nin yeni başkanı seçildi.
Samsun Üniversitesi Ballıca Kampüsü'nde merhum iş insanı Fahrettin Ulusoy adına yapılacak caminin temelinin atılması dolayısıyla tören düzenlendi. Törende konuşan Vali Orhan Tavlı, Fahrettin Ulusoy'un ülkenin ve insanlığın değeri olduğunu vurgulayarak, Allah'tan rahmet diledi. Camiyi yaptıran Eren Günhan Ulusoy ise projenin eğitim yuvası içinde olmasının önemine değindi ve babasının eğitime verdiği desteği hatırlattı. Tören, AK Parti ve CHP milletvekilleri ile davetlilerin katılımıyla gerçekleşti.
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