Kara Elmas Ekspresi'nin Bolkuş Demiryolu Köprüsü üzerinden geçişi böyle görüntülendi - Son Dakika
Üye Girişi
Kültür Sanat

Kara Elmas Ekspresi'nin Bolkuş Demiryolu Köprüsü üzerinden geçişi böyle görüntülendi

Kültür ve Turizm Bakanlığı tarafından turizmi geliştirmek amacıyla 12 Nisan'da ilk seferine çıkacak Kara Elmas Ekspresi Batı Karadeniz turistik treninin Bolkuş Demiryolu Köprüsü üzerinden geçişi dron ile havadan görüntülendi. Tanıtım turu devam ederken trenin Filyos Çayı ve demiryolu köpründen geçişi kartpostallık görüntüler oluşturdu.

09.03.2024 18:52  Güncelleme: 18:54
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Kara Elmas Ekspresi'nin Bolkuş Demiryolu Köprüsü üzerinden geçişi böyle görüntülendi

ANKARA - Kültür ve Turizm Bakanlığı tarafından turizmi geliştirmek amacıyla 12 Nisan'da ilk seferine çıkacak Kara Elmas Ekspresi Batı Karadeniz turistik treninin Bolkuş Demiryolu Köprüsü üzerinden geçişi dron ile havadan görüntülendi.

Kültür ve Turizm Bakanlığı tarafından turizmi geliştirmek amacıyla 12 Nisan tarihinde başlayacak 'Kara Elmas Ekspresi Batı Karadeniz Turisti Tren Turu'nun tanıtım seferi devam ediyor. Tanıtım turu devam ederken turistik treninin Zonguldak- Karabük Demiroylu hattı üzerinde bulunan Bolkuş Demiryolu Köprüsü üzerinden geçişi ise dron ile havadan görüntülendi. Trenin Filyos Çayı ve demiryolu köpründen geçişi kartpostallık görüntüler oluşturdu.

Kaynak: İHA

Batı Karadeniz, Filyos Çayı, Ulaşım, Kültür, Turizm, Kültür Sanat, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Kültür Sanat Kara Elmas Ekspresi'nin Bolkuş Demiryolu Köprüsü üzerinden geçişi böyle görüntülendi - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

  • Mustafa Bozbey TÜYAP Kitap Fuarı'nda Kitapseverlerle Buluştu
    18:02 Mustafa Bozbey TÜYAP Kitap Fuarı'nda Kitapseverlerle Buluştu

    Bursa Büyükşehir Belediye Başkan Adayı Mustafa Bozbey, Bursa'da düzenlenen TÜYAP Kitap Fuarı'na katıldı ve kitapseverlerle buluştu. Bozbey, kitap okuma alışkanlığının önemine vurgu yaparak, herkesin kitap okumasını teşvik etti.

  • Çin'de yaşayan Türk öğrenci, Çin Bahar Bayramı'nı muhteşem bir deneyim olarak nitelendiriyor
    17:21 Çin'de yaşayan Türk öğrenci, Çin Bahar Bayramı'nı muhteşem bir deneyim olarak nitelendiriyor

    Çin'de yaşayan Melik Can Şahin, Lanzhou Üniversitesi'nde yüksek lisans yaparken Çin Bahar Bayramı'nı deneyimlediğini ve bu deneyimin kendisi için çok özel olduğunu belirtiyor. Melik, Çin'in renkli geleneksel festivallerini anlamaya başladığını ve Bahar Bayramı'nı Çinli dostlarıyla kutlamanın heyecan verici olduğunu ifade ediyor. Ayrıca, Çin'deki yaşam kalitesinin yüksek olduğunu ve Çin kültürünü daha iyi deneyimlemek için Çin'de eğitim görmeyi tercih ettiğini söylüyor. Melik, Çin'in tarihi ve kültürel mirasının büyüsünü her gittiği yerde hissettiğini ve mezun olduktan sonra Shanghai'da iş bulmayı umduğunu belirtiyor.

  • Oppenheimer Filmi, Atom Bombası Denemesinin Etkilerini Tam Olarak Anlatmıyor
    17:00 Oppenheimer Filmi, Atom Bombası Denemesinin Etkilerini Tam Olarak Anlatmıyor

    New Mexico eyaletindeki Trinity atom bombası denemesinin etkileri hala tam olarak anlatılmamışken, Oppenheimer filminin bu konuya yeterince değinmediği düşünülüyor. Trinity testinin radyasyondan etkilenen topluluklara 'Downwinders' deniyor. ABD'de kanser, ikinci en yaygın ölüm nedeni olmasına rağmen, New Mexico bu konuda maddi yardım alamıyor. New Mexico'nun da dahil edilmesini öngören yasa tasarısı ise henüz onaylanmadı. Los Alamos kasabasında ise atom bombasının ekonomiye katkısı memnuniyetle karşılanırken, Albuquerque'deki savaş karşıtı kampanyacılar nükleer silahlar karşıtı bir duruş sergiliyor.

  • Katmandu'da Maha Shivaratri Festivali Coşkuyla Kutlandı
    16:51 Katmandu'da Maha Shivaratri Festivali Coşkuyla Kutlandı

    Nepal'in başkenti Katmandu'da Maha Shivaratri Festivali, insanlar tarafından büyük bir coşkuyla kutlandı. Hinduizm inanışına göre, bu önemli festival, Tanrı Shiva'nın onuruna düzenlenir ve yaşamda ve dünyada 'karanlığın ve cehaletin üstesinden gelmenin' hatırlanmasını simgeler.

  • Erzurum'da Devlet Korumasındaki Çocuklar Sanatla Buluştu
    16:41 Erzurum'da Devlet Korumasındaki Çocuklar Sanatla Buluştu

    Erzurum'da devlet korumasındaki çocuklar, Atatürk Üniversitesi Kampüsü'ndeki Nenehatun Kültür Merkezi'nde düzenlenen bir programa katıldı. Çocuklar, konser vererek tasarladıkları el sanatları ve butik pasta ürünlerini sergiledi. Programa Vali Mustafa Çiftçi ve Aile Sosyal Hizmetler İl Müdürü Hasan Aykut da katıldı. Vali Çiftçi, çocukların sanatla beslenerek geliştiğini vurgulayarak, çocukların sevgi ve anlayışa ihtiyaç duyduğunu belirtti. Aile ve Sosyal Hizmetler İl Müdürü Aykut ise koruma altındaki çocuklara desteklerinin devam edeceğini söyledi.

  • Erzurum Gazeteciler Cemiyeti Başkanlığına Musa Çakır seçildi
    15:59 Erzurum Gazeteciler Cemiyeti Başkanlığına Musa Çakır seçildi

    Erzurum Gazeteciler Cemiyeti (EGC) merkezinde yapılan olağanüstü genel kurulda Musa Çakır, 26 üyenin oyunu alarak EGC'nin yeni başkanı seçildi.

  • Samsun Üniversitesi Ballıca Kampüsü'nde Fahrettin Ulusoy adına cami temeli atıldı
    15:53 Samsun Üniversitesi Ballıca Kampüsü'nde Fahrettin Ulusoy adına cami temeli atıldı

    Samsun Üniversitesi Ballıca Kampüsü'nde merhum iş insanı Fahrettin Ulusoy adına yapılacak caminin temelinin atılması dolayısıyla tören düzenlendi. Törende konuşan Vali Orhan Tavlı, Fahrettin Ulusoy'un ülkenin ve insanlığın değeri olduğunu vurgulayarak, Allah'tan rahmet diledi. Camiyi yaptıran Eren Günhan Ulusoy ise projenin eğitim yuvası içinde olmasının önemine değindi ve babasının eğitime verdiği desteği hatırlattı. Tören, AK Parti ve CHP milletvekilleri ile davetlilerin katılımıyla gerçekleşti.


19:50 Emekli polis, eşi ve oğlunu öldürüp tarlaya gömdü Emekli polis, eşi ve oğlunu öldürüp tarlaya gömdü
19:21 Kent lokantaları polemiği Murat Kurum “Ben olsam utanırım“ dedi, İmamoğlu “Allah akıl versin“ diyerek yanıt verdi Kent lokantaları polemiği! Murat Kurum "Ben olsam utanırım" dedi, İmamoğlu "Allah akıl versin" diyerek yanıt verdi
18:43 Muğla’da CHP’li ve İYİ Partili Belediye Başkan Adayları arasında tartışma Muğla'da CHP'li ve İYİ Partili Belediye Başkan Adayları arasında tartışma
17:05 Eylem Tok’un oğlunun arkadaşlarının ifadeleri ortaya çıktı: Hızlı gidiyordu Eylem Tok'un oğlunun arkadaşlarının ifadeleri ortaya çıktı: Hızlı gidiyordu
16:35 MİT ve İstanbul Emniyeti operasyonları ile yakalanan MOSSAD ajanlarının ifadelerini ortaya çıkardı MİT ve İstanbul Emniyeti operasyonları ile yakalanan MOSSAD ajanlarının ifadelerini ortaya çıkardı
19:33 Yapay zeka kullanarak çıplak fotoğraflar üreten öğrenciler okuldan atıldı Yapay zeka kullanarak çıplak fotoğraflar üreten öğrenciler okuldan atıldı
19:19 Türkiye-ABD Stratejik Mekanizma toplantısı sonrası ortak açıklama Türkiye-ABD Stratejik Mekanizma toplantısı sonrası ortak açıklama
18:01 Doktor eşini tabancayla vurarak öldüren astsubay tutuklandı Doktor eşini tabancayla vurarak öldüren astsubay tutuklandı
16:54 Aziz Yıldırım’dan bir bomba çıkış daha: Başarıyı istemeyen şerefsizdir Aziz Yıldırım'dan bir bomba çıkış daha: Başarıyı istemeyen şerefsizdir
16:17 Murat Kurum, İmamoğlu’nu eleştirerek istifa çağrısı yaptı Murat Kurum, İmamoğlu'nu eleştirerek istifa çağrısı yaptı
16:16 Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın ismini anons ettiği il başkanını yuhaladılar Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın ismini anons ettiği il başkanını yuhaladılar
16:12 Fenerbahçeliler beyninden vurulmuşa döndü Emre’den ortalığı ayağa kaldıracak sözler Fenerbahçeliler beyninden vurulmuşa döndü! Emre'den ortalığı ayağa kaldıracak sözler
16:11 Pentagon, kapsamlı rapor yayınlayarak, UFO’lar ve Uzaylılar hakkında delil bulunamadığını açıkladı Pentagon, kapsamlı rapor yayınlayarak, UFO'lar ve Uzaylılar hakkında delil bulunamadığını açıkladı
16:04 Cumhurbaşkanı Erdoğan: Hiç kimsenin AK Parti’nin gölgesinde yürüyerek ortada dolaşmasına rıza göstermeyiz Cumhurbaşkanı Erdoğan: Hiç kimsenin AK Parti'nin gölgesinde yürüyerek ortada dolaşmasına rıza göstermeyiz
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda |  Reklam |  İletişim |  Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 9.03.2024 20:32:55. #1.12#
SON DAKİKA: Kara Elmas Ekspresi'nin Bolkuş Demiryolu Köprüsü üzerinden geçişi böyle görüntülendi - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement