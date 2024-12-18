Kara Fatma Tiyatroda

Kültür Sanat

Erzurum'da milli mücadelenin kadın kahramanlarından ve cesaretiyle tanınan "Kara Fatma", tiyatro oyunuyla izleyiciyle buluştu.

Büyükşehir Belediyesi Şehir Tiyatrosunca İbrahim Erkal Dadaş Kültür ve Sanat Merkezi'nde sahnelenen oyunu, Mehmet Dağıstanlı yazdı, Emrah Çılgı yönetti.

Ayşenur Bayraktaroğlu, Gülşah Haşıl, Sudenaz Aytekin, Halid Mirsad Kavutlar, Emre Sarı, Ahmet Nehri, Mehmet Sefa Yıldız, Yiğit Kuzey Yıldız, Sara Ghanbarzadeh, Ravza Ilgın Çılgı ve Mustafa Ali Çılgı'nın rol aldığı oyunun teknik ekibinde ise Yavuz Sürmeli ve Rahmi Çubukçu bulundu.

İzleyenleri tarihi yolculuğa çıkaran tek perdelik oyun, milli mücadelenin kadın kahramanlarından ve cesaretiyle tanınan "Kara Fatma" lakaplı Fatma Seher Erden'in Kurtuluş Savaşı döneminde kahramanca verdiği mücadeleyi ve zorlukları konu alıyor.

Kapalı gişe oynayan ve gençler ile ailelerin ilgi gösterdiği oyunu, Erzurum Büyükşehir Belediye Başkanı Mehmet Sekmen, sivil toplum kuruluşu temsilcileri ve davetliler de izledi.

Merkezdeki ücretsiz tiyatro oyunları, her pazartesi ve salı saat 19.00'da sanatseverlerin beğenisine sunuluyor.