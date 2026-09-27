Karabağlar Yaylası'nda kavun yarışması birincisi Mehmet Dural altınla ödüllendirildi - Son Dakika
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Karabağlar Yaylası'nda kavun yarışması birincisi Mehmet Dural altınla ödüllendirildi

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Karabağlar Yaylası\'nda kavun yarışması birincisi Mehmet Dural altınla ödüllendirildi
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Muğla Menteşe'deki Karabağlar Yaylası'nda 33. Uluslararası Muğla Kültür ve Sanat Şenliği kapsamındaki Yayla Kavun Yarışması'na 20 üretici katıldı. Jürinin değerlendirdiği yarışmada birinci olan Mehmet Dural altınla ödüllendirildi, dereceye girenlere tarım malzemeleri verildi.

Muğla'nın Menteşe ilçesindeki Karabağlar Yaylası'nda düzenlenen geleneksel Yayla Kavun Yarışması'nda dereceye giren üreticiler belirlendi.

33. Uluslararası Muğla Kültür ve Sanat Şenliği kapsamında Narlı Kahvesi'nde düzenlenen yarışmaya 20 üretici katıldı.

Etkinlik, sabah saatlerinde yaklaşık 3 kilometrelik doğa yürüyüşüyle başladı. Karabağlar Yaylası'nda gerçekleştirilen yürüyüşün ardından katılımcılar, Narlı Kahvesi'nde bir araya geldi.

Yağışa rağmen yoğun ilginin olduğu etkinlikte davul-zurna eşliğinde halk oyunları ve zeybek gösterileri sunuldu. Katılımcılara yöresel keşkek ve yayla kavunu ikram edildi.

Yarışmada jüri üyeleri, üreticilerin yetiştirdiği 20 kavunu değerlendirdi.

Mehmet Dural'ın birinci, Hüseyin Tezcan'ın ikinci, Muttalip Dural'ın üçüncü, İlyas Çulhaoğlu'nun dördüncü, Halise Dural'ın beşinci olduğu yarışmada dereceye girenlere tarım malzemeleri hediye edildi.

Yarışmanın birincisi Mehmet Dural, ayrıca altınla ödüllendirildi.

Menteşe Belediye Başkanı Gonca Köksal Aras, Karabağlar Yaylası'nın Muğla'nın kültürel ve doğal mirasının önemli alanlarından biri olduğunu belirtti.

Şenliğin amacının geçmişten gelen değerleri gelecek nesillere aktarmak olduğunu ifade eden Aras, Karabağlar Yaylası'nın yurtları, kahveleri, ulu çınarları ve geleneksel yaşamıyla kentin önemli kültürel alanlarından olduğunu söyledi.

Aras, yarışmaya katılan üreticilere ve jüri üyelerine teşekkür etti.

Karabağlar Geliştirme ve Güzelleştirme Derneği Başkanı Mehmet Üzümlüoğlu, yaylanın doğal ve kültürel dokusunun korunması gerektiğini söyledi.

Kaynak: AA
Kültür SanatEtkinliklerKültürTarımMuğlaYaşamSon Dakika

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