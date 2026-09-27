Karabağlar Yaylası\'nda kavun yarışmasını Mehmet Dural kazandı, altın ödülü aldı

Karabağlar Yaylası'nın yüzyıllardır süregelen üretim kültürü ve gelenekleri, 33. Uluslararası Muğla Kültür ve Sanat Şenliği kapsamında düzenlenen geleneksel Yayla Kavun Yarışması ile yaşatıldı. Narlı Kahvesi'nde gerçekleştirilen yarışmada 20 üreticinin yetiştirdiği kavunlar değerlendirildi.

20 üretici kavunlarını yarıştırdı

Karabağlar Yaylası'nda yetiştirilen 20 kavunun katıldığı yarışmada jüri üyeleri ürünleri değerlendirdi. Yarışmanın sonucunda Mehmet Dural birinci, Hüseyin Tezcan ikinci, Muttalip Dural üçüncü, İlyas Çulhaoğlu dördüncü, Halise Dural ise beşinci oldu. Dereceye giren üreticilere tarım malzemeleri hediye edilirken, yarışmanın birincisi Mehmet Dural ayrıca altın ile ödüllendirildi.

Yarışmanın jürisinde Ziraat Mühendisi Alptekin Gökal, Gıda Mühendisi Derya Kömürcü, Ziraat Mühendisi Gözdenur Gökal, Karabağlar Geliştirme ve Güzelleştirme Derneği Temsilcisi Şenay Oskay, Ziraat Odası Delegesi Mehmet Ersen ve Yerel Tohum Derneği Başkanı Mehmet Bal yer aldı.

Üzümlüoğlu, "Yayla bize, 'Beni koruyun' diyor"

Etkinlikte konuşan Karabağlar Geliştirme ve Güzelleştirme Derneği Başkanı Mehmet Üzümlüoğlu, yaylanın doğal ve kültürel dokusunun korunması gerektiğine dikkat çekti. Yaylanın kendine özgü yaşam kültürüne vurgu yapan Üzümlüoğlu, özellikle yayladaki doğal dokunun korunması gerektiğini belirterek, "Yayla diyor ki; ben insanları seviyorum, ben dünyayı seviyorum, Muğlalıları seviyorum. Beni koruyun. Bana zarar vermeyin. Benimle fazla oynamayın, bana uyun" sözleriyle çağrıda bulundu.

Başkan Köksal Aras, "Karabağlar, geçmişten geleceğe uzanan bir kültür mirası"

Menteşe Belediye Başkanı Gonca Köksal Aras, Karabağlar Yaylası'nın Muğla'nın kültürel ve doğal mirasının en özel alanlarından biri olduğunu belirterek, 33. Uluslararası Muğla Kültür ve Sanat Şenliği'nin temel amacının geçmişten gelen değerleri geleceğe taşımak olduğunu söyledi.

Karabağlar Yaylası'nın kendine özgü yapısına dikkat çeken Aras, şöyle konuştu:

" Muğla'mızın bu cennet köşesindeyiz, Karabağlar Yaylamızdayız. Yüzyıllar önce Evliya Çelebi buraya geldiğinde Karabağlar'ı büyük bir hayranlıkla anlatmış. Gerçekten de burası çok özel bir alan. Şenliğimizin her gününde aslında aynı şeyi yapmaya çalışıyoruz: Geçmişimizi, tarihimizi, örfümüzü, adetlerimizi, geleneklerimizi, doğamızı ve yaşam biçimimizi korumak; bunları anlamak, bilmek ve gelecek nesillere aktarmak. Yaptığımız bütün çalışmaların ortak hedefi bu. Karabağlar; yurtlarıyla, kahveleriyle, ulu çınarlarıyla, irimleriyle, kesikleriyle ve mis gibi havasıyla eşsiz bir yer. Bugün 20 kavunumuz yarışıyor. Hep birlikte onların tadına bakacağız. Yarışmaya emek veren üreticilerimize ve jüri üyelerimize ayrıca teşekkür ediyorum. İyi ki geldiniz, iyi ki burada bizi yalnız bırakmadınız. Ayaklarınıza sağlık. Hepinize keyifli bir şenlik diliyorum. Şenliğimiz hayırlı, uğurlu olsun"