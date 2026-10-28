Karabük'te 100+3 Şehirler Arası Karma Sergi 20 sanatçının eseriyle açıldı - Son Dakika
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Karabük'te 100+3 Şehirler Arası Karma Sergi 20 sanatçının eseriyle açıldı

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Karabük\'te 100+3 Şehirler Arası Karma Sergi 20 sanatçının eseriyle açıldı
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Cumhuriyet'in 103. yılı kapsamında hazırlanan 100+3 Şehirler Arası Karma Sergi, Karabük Üniversitesi Safranbolu Şefik Yılmaz Dizdar Meslek Yüksekokulunda 20 sanatçının eseriyle açıldı. Sergi, 2 Kasım 2026'ya kadar ziyaret edilebilecek.

Türkiye Cumhuriyeti'nin 103. yılı dolayısıyla düzenlenen "100+3 Şehirler Arası Karma Sergi", Karabük Üniversitesi (KBÜ) Safranbolu Şefik Yılmaz Dizdar Meslek Yüksekokulunda açıldı.

Cumhuriyet'in 103. yılı kapsamında hazırlanan "100+3 Şehirler Arası Karma Sergi"nin Karabük ayağında 20 sanatçının eseri sanatseverlerle buluştu. Sergi, 2 Kasım'a kadar ziyaret edilebilecek.

Ankara Müzik ve Güzel Sanatlar Üniversitesi Sanat ve Tasarım Fakültesi Geleneksel Türk Sanatları Bölümü tarafından yürütülen proje kapsamında hazırlanan serginin açılışı, yüksekokulun Atölye Binası Sergi Alanı'nda gerçekleştirildi.

Proje yöneticiliğini ve genel küratörlüğünü Prof. Ruhi Konak'ın üstlendiği serginin Karabük şehir küratörlüğünü Dr. Öğr. Üyesi Durmuş Gür ve Öğr. Gör. Şerife Soylu yürütüyor. Karabük'te 20 sanatçının eserlerinin yer aldığı sergi, 2 Kasım 2026'ya kadar ziyaret edilebilecek.

Önceki yıllarda gerçekleştirilen "100", "100+1" ve "100+2 Şehirler Arası Karma Sergileri"nin devamı niteliğindeki proje kapsamında, farklı şehirlerden sanatçıların eserleri sanatseverlerle buluşturuluyor.

Belediyeler, üniversiteler, kültür müdürlükleri ve sanat galerileriyle iş birliği içinde yürütülen proje kapsamında Adıyaman, Ankara, Ardahan, Balıkesir, Bitlis, Düzce, Eskişehir, İzmir, Karabük, Kırıkkale, Konya, Sinop, Sivas, Tokat ve Van'da 15 sergi düzenlendi.

Farklı üniversitelerden akademisyenler ve sanatçıların küratörlük ve koordinasyon çalışmalarını yürüttüğü projeyle sanat eserlerinin ülkenin farklı şehirlerinde daha geniş kitlelere ulaştırılması hedefleniyor.

Kaynak: İHA
Şefik YılmazKültür SanatSafranboluKarabükEğitimSon Dakika

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SON DAKİKA: Karabük'te 100+3 Şehirler Arası Karma Sergi 20 sanatçının eseriyle açıldı - Son Dakika
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