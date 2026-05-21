Karabük'ün yöresel lezzetleri aynı sofrada buluştu

21.05.2026 16:17  Güncelleme: 16:21
Karabük'te Türk Mutfağı Haftası kapsamında düzenlenen etkinlikte ilçelere özgü yöresel lezzetler tanıtıldı. Etkinlikte etli keşkek, Eflani bandırması, safran sunumu gibi kültürel değerler katılımcılara sunuldu.

Karabük Belediyesi Havuzlu Bahçe Sosyal Tesisleri'nde gerçekleştirilen programda, kentin gastronomi kültürünü yansıtan ürünler vatandaşların beğenisine sunuldu.

Etkinlikte Bulak köyünün etli keşkeği, Eflani bandırması, Eskipazar sütlü köy simidi, Ovacık çullu böreği, Safranbolu lokumu ve Yenice ıhlamur balı gibi yöresel tatlar ikram edildi. Programda ayrıca Karabük Üniversitesi Öğretim Görevlisi Tolgahan Tabak ve Şef Osman Mahir Balıkçı tarafından safran bitkisine dair sunum yapıldı.

Programa Karabük Valisi Oktay Çağatay ve eşi Hande Çağatay, ilçe kaymakamları, Karabük Belediye Başkan Yardımcısı Fatih Ustaoğlu, İl Jandarma Komutanı Kd. Alb. İsmail Gökcek, kurum müdürleri ve vatandaşlar katıldı. - KARABÜK

Kaynak: İHA

SON DAKİKA: Karabük'ün yöresel lezzetleri aynı sofrada buluştu - Son Dakika
