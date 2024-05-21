Karabük'te Türk Mutfağı Haftası Paneli Gerçekleştirildi - Son Dakika
Üye Girişi
Kültür Sanat

Karabük'te Türk Mutfağı Haftası Paneli Gerçekleştirildi

Karabük\'te Türk Mutfağı Haftası Paneli Gerçekleştirildi

Karabük Üniversitesi Safranbolu Turizm Fakültesi Konferans Salonu'nda düzenlenen panelde, Türk mutfağı kültürünün sağlıklı olduğu vurgulandı. Gastronomi ve Mutfak Sanatları Bölümü Dr. Öğretim Üyesi Sibel Ayyıldız, Türk mutfağının Akdeniz mutfağının önemli liderlerinden biri olduğunu belirtirken, TÜRSAB Gastronomi İhtisas Başkan Yardımcısı Şebnem Urgancıoğlu da Türk mutfağının destinasyonların çekiciliğini artırdığını ifade etti. Panele, Vali Yardımcısı Erol Özkan, İl Kültür ve Turizm Müdürü İbrahim Şahin, Turizm Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Hüseyin Avni Kırmacı da katıldı.

21.05.2024 17:45
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Karabük'te "Türk Mutfağı Haftası" etkinlikleri kapsamında panel gerçekleştirildi.

Karabük Üniversitesi Safranbolu Turizm Fakültesi Konferans Salonu'nda düzenlenen panelde konuşan Gastronomi ve Mutfak Sanatları Bölümü Dr. Öğretim Üyesi Sibel Ayyıldız, birçok besin grubunu içinde barındıran Türk mutfağı kültürünün sağlıklı olduğunu söyledi.

Türk mutfağının, Akdeniz mutfağının önemli liderlerinden bir tanesi olduğunu belirten Ayyıldız, "Akdeniz mutfağının sağlık konusundaki etkisini hepimiz biliyoruz. Sağlıklı beslenme konusunda mutfak kültürleri oldukça önemlidir. Uluslararası paydaşlar, artık mutfak kültürünü turizmin önemli bir parçası olarak görmekte ve bir ekonomi aracı olarak kullanmakta. Çünkü mutfak kültürlerinin getirisi fark edildi." ifadelerini kullandı.

TÜRSAB Gastronomi İhtisas Başkan Yardımcısı Şebnem Urgancıoğlu da Türk mutfağının, destinasyonların çekiciliğinin artmasında önem kazandığını kaydetti.

Şef Osman Mahir Balıkçı ise Karabük'ün mutfak kültürünün özelliklerine değindi.

Panele, Vali Yardımcısı Erol Özkan, İl Kültür ve Turizm Müdürü İbrahim Şahin, Turizm Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Hüseyin Avni Kırmacı da katıldı.

Kaynak: AA

İbrahim Şahin, Safranbolu, Konferans, Akdeniz, Karabük, Gastronomi, Kültür, Turizm, Kültür Sanat, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Kültür Sanat Karabük'te Türk Mutfağı Haftası Paneli Gerçekleştirildi - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?


16:34 Reisi’nin helikopteri nasıl bulundu Selçuk Bayraktar, o geceye ilişkin bir detayı ilk kez paylaştı Reisi'nin helikopteri nasıl bulundu? Selçuk Bayraktar, o geceye ilişkin bir detayı ilk kez paylaştı
16:33 İmamoğlu’ndan Erdoğan’ın İtalya eleştirisine sert yanıt İmamoğlu'ndan Erdoğan'ın İtalya eleştirisine sert yanıt
16:00 İki hemşire iki sır ölüm Ortak noktaları aynı doktor çıktı İki hemşire iki sır ölüm! Ortak noktaları aynı doktor çıktı
15:31 Bordroda yazanla hesaba yatan birbirini tutmuyor Ortaokulda milyonluk ek ders vurgunu Bordroda yazanla hesaba yatan birbirini tutmuyor! Ortaokulda milyonluk ek ders vurgunu
14:31 İran’da Reisi’nin ölümü sonrası kutlama yapanlarla ilgili harekete geçildi İran'da Reisi'nin ölümü sonrası kutlama yapanlarla ilgili harekete geçildi
17:46 Görevi herkesi şaşırttı İşte Stefan Kuntz’un yeni adresi Görevi herkesi şaşırttı! İşte Stefan Kuntz'un yeni adresi
17:28 Bayern’den ayrılacak mı Sacha Boey kararını verdi Bayern'den ayrılacak mı? Sacha Boey kararını verdi
17:20 Manken Tuğba Özay’dan milli yas kararına tepki: Ateşleri bol olsun Manken Tuğba Özay'dan milli yas kararına tepki: Ateşleri bol olsun
17:17 Gençlerin işi çok zor Montella’dan EURO 2024 için dikkat çeken kadro açıklaması Gençlerin işi çok zor! Montella'dan EURO 2024 için dikkat çeken kadro açıklaması
16:29 Kitapyurdu’nun binası Bahçelievler Belediyesi tarafından mühürlendi Kitapyurdu'nun binası Bahçelievler Belediyesi tarafından mühürlendi
16:23 Oyuncu Müjde Uzman, tükenmişlik sendromuna yakalandı Oyuncu Müjde Uzman, tükenmişlik sendromuna yakalandı
15:53 Yılmaz Erdoğan ve Cansu Taşkın ilişkisi hakkında açıklama Yılmaz Erdoğan ve Cansu Taşkın ilişkisi hakkında açıklama
15:44 Özel’in, “Kriminal bakan“ sözlerine Soylu’dan yanıt gecikmedi Özel'in, "Kriminal bakan" sözlerine Soylu'dan yanıt gecikmedi
15:33 Aynı gruptayız Portekiz’in EURO 2024 kadrosu belli oldu Aynı gruptayız! Portekiz'in EURO 2024 kadrosu belli oldu
14:52 Bu sözler çok su kaldırır CHP lideri Özel, Sinan Ateş cinayetiyle ilgili MHP’den iki ismi işaret etti Bu sözler çok su kaldırır! CHP lideri Özel, Sinan Ateş cinayetiyle ilgili MHP'den iki ismi işaret etti
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda |  Reklam |  İletişim |  Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 21.05.2024 18:25:36. #1.12#
SON DAKİKA: Karabük'te Türk Mutfağı Haftası Paneli Gerçekleştirildi - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement