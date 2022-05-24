Karabük'teki festivalde ünlü sanatçılar sahne alacak - Son Dakika
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Karabük'teki festivalde ünlü sanatçılar sahne alacak

24.05.2022 13:30
Karabük'teki festivalde ünlü sanatçılar sahne alacak

Karabük'ün Safranbolu ilçesinde düzenlenecek 23. Uluslararası Altın Safran Belgesel Film Festivali'nde Manuş Baba, Kolpa Müzik Grubu, Eypio ve Fatma Turgut konser verecek.

Karabük'ün Safranbolu ilçesinde düzenlenecek 23. Uluslararası Altın Safran Belgesel Film Festivali'nde Manuş Baba, Kolpa Müzik Grubu, Eypio ve Fatma Turgut konser verecek.

UNESCO Dünya Miras Listesi'nde yer alan Safranbolu'da "Kültürel Miras ve Korumacılık" temasıyla 8-11 Haziran'da gerçekleştirilecek festivalde sahne alacak şarkıcılar belli oldu.

Bu kapsamda 8 Haziran'da Manuş Baba, 9 Haziran'da Kolpa Müzik Grubu ve Eypio ile 10 Haziran'da Fatma Turgut festivalde sahne alacak.

Festival Komitesi Başkanı da olan Safranbolu Belediye Başkanı Elif Köse, konserlere herkesi davet etti.

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Kaynak: AA

Safranbolu, Manuş Baba, Haziran, Karabük, Kültür Sanat, Son Dakika

Son Dakika Kültür Sanat Karabük'teki festivalde ünlü sanatçılar sahne alacak - Son Dakika


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