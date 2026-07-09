Karabük Üniversitesi'nden Polonya'da İki Ödül - Son Dakika
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Karabük Üniversitesi'nden Polonya'da İki Ödül

Karabük Üniversitesi\'nden Polonya\'da İki Ödül
09.07.2026 10:19
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Karabük Üniversitesi, Polonya'daki 44. Bydgoszcz Müzik Festivali'nde iki ödül kazandı.

Karabük Üniversitesi (KBÜ) Safranbolu Fethi Toker Güzel Sanatlar ve Tasarım Fakültesi Müzik Bölümü, Polonya'da düzenlenen 44. Bydgoszcz Uluslararası Müzik Festivali'nde iki ödül kazandı.

Festivalde Karabük Üniversitesini temsil eden Fethi Toker Çok Sesli Korosu ile Trio Elgisa, "Gümüş Kupa" ve "Sponsor Destekli Para Ödülü"ne layık görüldü.

Karabük Üniversitesi Safranbolu Fethi Toker Güzel Sanatlar ve Tasarım Fakültesi Müzik Bölümü, Polonya'da düzenlenen 44. Bydgoszcz Uluslararası Müzik Festivali'nde elde ettiği başarıyla Türkiye'yi ve Karabük Üniversitesini uluslararası alanda temsil etti.

Prof. Dr. Naila Mirzeyeva yönetimindeki Fethi Toker Çok Sesli Korosu, festivalde uluslararası repertuvarın yanı sıra Türkçe, Azerice ve Lehçe eserleri seslendirdi.

Festival sürecinde koroya Müzik Bölümü Başkanı Doç. Dr. Gülcan Ertan Hacısüleymanoğlu ile Öğr. Gör. Sabina Akhundova eşlik etti. Trio Elgisa ise festival için hazırlanan özel repertuvarıyla sahne aldı.

Festival katılımı, şefliğini Doç. Dr. M. Akın Kumtepe'nin yaptığı Kırıkkale Oda Orkestrası ile şefliğini Doç. Dr. Selin Özdemir'in yaptığı Cumhuriyet Oda Orkestrası iş birliğiyle gerçekleştirildi. Organizasyonun planlama ve uygulama süreçleri ise Dr. Öğr. Üyesi Ümit Bircan Bilgin ve Dr. Öğr. Üyesi Övgü Özparlak tarafından yürütüldü.

Festival ekibi, hazırlık ve organizasyon sürecine katkı sunan Karabük Üniversitesi üst yönetimi, fakülte yönetimi, idari personel ve destek veren kişi ile kurumlara teşekkür etti. - KARABÜK

Kaynak: İHA

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Son Dakika Kültür Sanat Karabük Üniversitesi'nden Polonya'da İki Ödül - Son Dakika

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