Karabük Üniversitesi raporunda Türk dünyası mirasının dijitalleştirilmesi hedeflendi - Son Dakika
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Karabük Üniversitesi raporunda Türk dünyası mirasının dijitalleştirilmesi hedeflendi

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Karabük Üniversitesi raporunda Türk dünyası mirasının dijitalleştirilmesi hedeflendi
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Karabük Üniversitesi KAPGEM'in hazırladığı politika raporu kamuoyuna açıklandı. Rektör Fatih Kırışık, somut olmayan kültürel mirasın dijitalleştirilmesiyle değerlerin kayıt altına alınıp gelecek nesillere aktarılacağını belirtti.

Türk dünyasının somut olmayan kültürel mirası, dijitalleştirilerek kayıt altına alınacak. Yapılacak çalışmayla kültürel mirasın gelecek nesillere aktarılması hedefleniyor.

Karabük Üniversitesi (KBÜ) Kamu Politikaları Araştırma ve Geliştirme Merkezi (KAPGEM) Türk Dünyası Politikaları Masası tarafından hazırlanan "Türk Dünyası Somut Olmayan Kültürel Mirasının Dijitalleştirilmesine Yönelik Politika Raporu" kamuoyuna açıklandı. Raporun editörlüğünü KBÜ Rektörü Prof. Dr. Fatih Kırışık üstlenirken, çalışma Doç. Dr. Mustafa Polat, Dr. Öğr. Üyesi Fahri Dağ, Doç. Dr. Deva Özder, Dr. Öğr. Üyesi Elif Gizem Karaoğlu Kirenli ve Doç. Dr. Saidbek Bultabayev tarafından hazırlandı. Yabancı Diller Yüksekokulu Toplantı Salonu'nda düzenlenen toplantıda konuşan Rektör Kırışık, somut olmayan kültürel mirasın milletlerin bir arada bulunmasında ve kültürel değerlerin gelecek kuşaklara aktarılmasında önemli rol oynadığını belirtti. Bir milletin kültürü, tarihi, dili, gelenekleri, dini, kıyafeti, mimarisi, sanatı ve desenleri gibi unsurların millet olma bilincinin oluşmasına katkı sağladığını ifade eden Kırışık, bu unsurların korunması ve geleceğe aktarılması gerektiğini vurguladı. Kırışık, "Biz bu rapora aslında yapmış olduğumuz bir akademik çalışmada 'Sosyal Vatan' ismini verdik. Yani bir ülkenin kara vatanı, deniz vatanı, hava vatanı olduğu gibi aynı zamanda bir sosyal vatanı var" dedi.

Kırışık, modern hayata geçişle birlikte bazı kültürel değerlerin unutulmaya yüz tuttuğuna dikkati çekerek, söz konusu değerlerin kayıt altına alınmasının önem taşıdığını söyledi. Kültürel mirasın dijital ortama taşınmasının bu değerlerin korunmasına katkı sağlayacağını aktaran Kırışık, "Biz bu değerleri savunmak, korumak, dijitalleştirmek ve geleceğe genişleterek taşımak amacıyla bu çalışmaları yapıyoruz" ifadelerini kullandı.

Dijitalleştirme çalışmalarının kültürel değerlerin kayıt altına alınmasına imkan sağlayacağını dile getiren Kırışık, "Bunu dijital sahaya taşıdığımızda artık bunların unutulması mümkün olmayacaktır. Artık kayıtlı, yazılı bir hale getirilmiş olacaktır" diye konuştu.

Kırışık, "Maddi vatanımızı koruduğumuz gibi sosyal vatanımızı da hep birlikte koruyalım" ifadelerini kullandı.

Dr. Öğretim Üyesi Fahri Dağı'nın rapor hakkında bilgileri katılımcılara aktarmasıyla toplantı sona erdi.

Kaynak: İHA
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