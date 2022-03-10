Karabük Valisi Fuat Gürel, Kültür Varlıklarını Koruma Bölge Müdürlüğünü ziyaret etti - Son Dakika

Karabük Valisi Fuat Gürel, Safranbolu ilçesindeki Kültür Varlıklarını Koruma Bölge Kurulu Müdürlüğünü ziyaret ederek çalışmaları hakkında bilgi aldı.

Vali Gürel, ziyarette yaptığı konuşmada, bölge müdürlüğünün görev alanındaki Karübük, Bartın ve Zonguldak'ta önemli kültürel zenginlikler bulunduğuna işaret etti.

Türkiye'deki korunması gereken yaklaşık 50 bin kültür ve tabiat varlığının 1125'ini bünyesinde barındıran Safranbolu'nun da müdürlüğe bağlı olduğunu anlatan Gürel, "Karabük, Bartın ve Zonguldak illerimiz kültürel varlıkları ile ülkemizde önemli bir yere sahip. Değerlerimizi gelecek nesillere aktarmak en önemli görevlerimiz arasında yer alıyor bunun için ne gerekiyorsa yapıyoruz ve yapmaya devam edeceğiz." dedi.

Kültür Varlıklarını Koruma Bölge Kurulu Müdürü Mustafa Sucu ise 2021 yılında kültür varlıkları konusunda karar vermek için 45 toplantı gerçekleştirdiklerini ifade etti.

Sadece Karabük'te geçen yıl tarihi yapılar için uygulanan projelere yaklaşık 2 milyon lira destek verildiğini aktaran Sucu, "Bölge müdürlüğü olarak 82 restorasyon projesi onaylandı, 77 taşınmaz tescil edildi, 14 taşınmazın restorasyonu tamamlandı." diye konuştu.