Ereğli'nin kurtuluşunun 106. yılı coşkuyla kutlandı - Son Dakika
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Ereğli'nin kurtuluşunun 106. yılı coşkuyla kutlandı

Ereğli\'nin kurtuluşunun 106. yılı coşkuyla kutlandı
18.06.2026 12:49  Güncelleme: 12:51
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Karadeniz Ereğli'nin düşman işgalinden kurtuluşunun 106. yıl dönümü törenlerle kutlandı. Atatürk Anıtı'na çelenk sunuldu, saygı duruşu ve İstiklal Marşı'nın ardından konuşmalar yapıldı. Belediye Başkan Vekili Çetin Yiğit, Milli Mücadele ruhunu vurguladı.

Karadeniz Ereğli'nin düşman işgalinden kurtuluşunun 106'ncı yıl dönümü, düzenlenen törenlerle kutlandı.

İlçe Kutlama Komitesi tarafından hazırlanan program kapsamında Atatürk Anıtı'na çelenk sunuldu. Saygı duruşunda bulunulması ve İstiklal Marşı'nın okunmasının ardından günün anlam ve önemine ilişkin konuşmalar gerçekleştirildi. Karadeniz Ereğli Belediye Başkan Vekili Çetin Yiğit, yaptığı konuşmada, ilçenin kurtuluşunun 106'ncı yıl dönümünü gurur ve coşku içerisinde kutladıklarını belirtti. Yiğit, Karadeniz Ereğli halkının Milli Mücadele döneminde gösterdiği kararlılık ve vatan sevgisinin tarihe altın harflerle yazıldığını ifade etti. Kuvayı Milliye ruhunun Ereğli'de güçlü şekilde yaşandığını vurgulayan Yiğit, Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün önderliğinde başlayan bağımsızlık mücadelesine ilçeden önemli katkılar sağlandığını kaydetti. Nimet Hoca, Akmanoğlu Raşit Bey ve Tunalı Hilmi Bey başta olmak üzere birçok isimsiz kahramanın Müdafaa-i Hukuk çatısı altında bir araya gelerek mücadeleye destek verdiğini belirten Yiğit, Alemdar Gemisi'nin destansı direnişi ile Fransız işgaline karşı verilen mücadelenin Milli Mücadele tarihinin önemli sayfaları arasında yer aldığını söyledi. Yiğit, konuşmasının sonunda başta Cumhuriyetin kurucusu Gazi Mustafa Kemal Atatürk olmak üzere, Karadeniz Ereğli'nin kurtuluş mücadelesinde yer alan tüm kahramanları, şehitleri ve gazileri rahmet, minnet ve saygıyla andı. Programda daha sonra öğrenci Doğu Yüzbaşıoğlu tarafından şiir okunurken, Karadeniz Ereğli Belediyesi Halk Dansları Topluluğu gösteri sundu. Tören, çeşitli etkinliklerin ardından sona erdi. - ZONGULDAK

Kaynak: İHA

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Son Dakika Kültür Sanat Ereğli'nin kurtuluşunun 106. yılı coşkuyla kutlandı - Son Dakika

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