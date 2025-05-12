Karadeniz Tiyatro Festivali'nde Kostüm Atölyesi - Son Dakika
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Kültür Sanat

Karadeniz Tiyatro Festivali'nde Kostüm Atölyesi

Karadeniz Tiyatro Festivali\'nde Kostüm Atölyesi

Trabzon'daki festivalde öğrenciler, kostüm tasarımı atölyesinde yaratıcılıklarını geliştirdi.

12.05.2025 12:50
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Trabzon'da bu yıl 25'incisi gerçekleştirilen Uluslararası Karadeniz Tiyatro Festivali, çeşitli etkinliklerle devam etti.

Devlet Tiyatroları Genel Müdürlüğünce düzenlenen festivalin 11'inci gününde, Trabzon Devlet Tiyatrosu Halil Ayan Salonu'nda Kostüm Tasarımı Atölyesi düzenlendi.

Etkinliğe katılan Vakfıkebir ilçesi Yalıköy Ortaokulu'nun 17 öğrencisi, öğretmenleri eşliğinde hayal güçlerini kullanarak tasarladıkları kostümlerle eğlenceli zaman geçirdi.

İzmir Devlet Tiyatrosu Atölye Ressamı Nadide Acar, AA muhabirine, çocuklarla güzel bir atölye çalışması yaptıklarını söyledi.

Acar, öğrencilerin moda tasarımı üzerine etkinlik gerçekleştirdiğini dile getirerek, "Her biri özgün, hayal güçlerini geliştirecek şekilde renkli kumaşlarla kendi tasarımlarını oluşturdular. Güzel, keyifli bir atölye oldu." dedi.

Öğrencilerden 11 yaşındaki Elif Gürsel, arkadaşlarıyla çok eğlendiklerini ifade ederek, "Özgün tasarımlarımız oldu, kendimizi de geliştirmiş olduk. İçimizde bu mesleği seçecekler var, o nedenle bazı arkadaşlar için ön değerlendirme oldu." diye konuştu.

Eylül Nisa Dilli, kendilerine ait tasarımları gerçekleştirdiklerini belirterek, tasarımları yaparken çok eğlendiklerini söyledi.

Uluslararası Karadeniz Tiyatro Festivali, 15 Mayıs'a kadar sürecek.

Kaynak: AA

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Son Dakika Kültür Sanat Karadeniz Tiyatro Festivali'nde Kostüm Atölyesi - Son Dakika

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