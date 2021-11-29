Karadut Beste Yarışması ödül töreni 5 Aralık'ta gerçekleştirilecek - Son Dakika

Türkiye genelinden 72 eserin katıldığı yarışmada, Bahadır Sevik "Talas'ı Seveceksin" isimli bestesiyle birinciliği, Osman Ergen " Kayseri Nicedir" ile ikinciliği, Burhan Atik de "Kayserim Dağlarıyla Yaylalarıyla" eseriyle üçüncülüğü elde etmişti.

Konser ve ödül töreni, saat 20.00'de Erciyes Kültür Merkezi'nde yapılacak.

TRT spikeri Ayfer Durak'ın sunacağı programda ödül alan eserleri, sanatçılar Zekai Tunca , Amir Ateş , Bahadır Özüşen ve Çiğdem Gürdal seslendirecek.

İlçe belediyesinden yapılan açıklamaya göre, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedbirleri kapsamında alınan önlemler nedeniyle ertelenen program, 5 Aralık'ta düzenlenecek çeşitli etkinliklerle yapılacak.

Talas Belediyesi 'nce düzenlenen Karadut Türk Sanat Müziği Beste Yarışması ödül töreni ve konseri, 5 Aralık Pazar günü gerçekleştirilecek.

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