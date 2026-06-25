Karagöz Halk Dansları'ndan muhteşem final - Son Dakika
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Karagöz Halk Dansları'ndan muhteşem final

Karagöz Halk Dansları\'ndan muhteşem final
25.06.2026 14:38  Güncelleme: 14:40
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Karagöz Halk Dansları Topluluğu, Atatürk Kültür Merkezi'nde 300 dansçıyla sergilediği performansla 2025-2026 sezonunu kapattı. Bursa başta olmak üzere 11 yörenin halk oyunları sahnelendi.

Türkiye'nin köklü folklor gösteri ekiplerinden Karagöz Halk Dansları Topluluğu, Atatürk Kültür Merkezi'nde sergilediği muhteşem performansla sezonu kapattı.

Bursa Kültür Sanat ve Turizm Vakfı çatısı altında 1986 yılında kurulan, yurt içinde ve yurt dışında sayısız gösteri ve yarışmada Türkiye'ye önemli dereceler kazandıran, son olarak Bursa Büyükşehir Belediyesi Orkestra Şube Müdürlüğü bünyesinde çalışmalarını sürdüren Karagöz Halk Dansları Topluluğu, 2025-2026 sezonunu muhteşem bir geceyle tamamladı.

Eğitmenliğini Gökhan Kılıç ve Selin Kılıç'ın yaptığı topluluk, minik, yıldız, genç, gösteri ve yetişkin grup olmak üzere 5 farklı kategoride toplam 300 dansçıyla sahne aldı. Bursa, Tokat, Adana, Muğla, Trabzon, Mardin, Artvin, Tekirdağ, Hakkari, Gaziantep ve Aydın yörelerine ait halk oyunlarını özgün koreografilerle sahneye taşıyan topluluk, sanatseverler tarafından ilgiyle izlendi. Renkli kostümler, başarılı sahne performansları ve etkileyici ışık tasarımıyla izleyicilere görsel bir şölen sunan ekip, vatandaşlar tarafından uzun süre ayakta alkışlandı. Büyükşehir Belediyesi Başkan Vekili Kevser Öztürk de yetişkin grup kategorisinde sahneye çıkarak performans sergiledi.

Gecenin sonunda Büyükşehir Belediyesi Başkan Vekili Kevser Öztürk ve Büyükşehir Belediyesi Genel Sekreteri Deniz Köken tarafından programda emeği geçenlere çiçek takdim edildi. - BURSA

Kaynak: İHA

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Son Dakika Kültür Sanat Karagöz Halk Dansları'ndan muhteşem final - Son Dakika

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