Karakeçili'de Ertuğrul Gazi Şenliği ikinci gün etkinlikleriyle sürüyor - Son Dakika
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Karakeçili'de Ertuğrul Gazi Şenliği ikinci gün etkinlikleriyle sürüyor

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Karakeçili\'de Ertuğrul Gazi Şenliği ikinci gün etkinlikleriyle sürüyor
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Kırıkkale'nin Karakeçili ilçesindeki 32. Ertuğrul Gazi'yi Anma Uluslararası Kültür Şenliği, Münir Karaloğlu Stadı'ndaki ikinci gün etkinlikleriyle devam ediyor. Güreş, halk oyunları, helikopter gösterisi ve bando konserinin ardından şenlik Poizi konseriyle sona erecek.

Kırıkkale'nin Karakeçili ilçesinde düzenlenen 32. Karakeçili Ertuğrul Gazi'yi Anma Uluslararası Kültür Şenliği, ikinci gün etkinlikleriyle devam ediyor.

Münir Karaloğlu Stadı'nda düzenlenen etkinlikte, saygı duruşunda bulunuldu ve İstiklal Marşı okundu.

AK Parti Kırıkkale Milletvekili Mustafa Kaplan, programda yaptığı konuşmada, Ertuğrul Gazi'nin bıraktığı birlik, beraberlik ve kardeşliğin herkes için önemli olduğunu söyledi.

Birlik ve beraberlik içerisinde olunduğu sürece her şeyin üstesinden gelineceğini belirten Kaplan, "Bu toprakları bizlere bırakan ecdadımızı, Ertuğrul Gazi'yi rahmet ve minnetle anıyorum." dedi.

Kaymakam Yasin Mert ise Oğuzların Kayı boyuna mensup olan Karakeçililerin tarihte önemli bir yerinin olduğunu dile getirdi.

Karakeçili Belediye Başkanı Hüseyin Özçelik de şenliğin sadece bir anma töreni olmadığını, aynı zamanda köklerini hatırlatan, kendilerini geleceğe taşıyan bir kültür köprüsü olduğunu kaydetti.

Şenlikte, davetlilere etli pilav ile ayran ikram edildi, güreş müsabakaları yapıldı, halk oyunları oynandı ve öğrenciler çeşitli gösteriler sundu.

Jandarma Genel Komutanlığı Çelik Kanatlar Timi'nin helikopterli gösteri sunduğu ve jandarma bandosunun konser verdiği şenliğe, Garnizon Komutanı Tuğgeneral Mehmet Ali Durmuş, Kırıkkale Belediye Başkanı Ahmet Önal, İl Emniyet Müdürü Mustafa Işık, İl Jandarma Komutanı Albay Hasan Acar, ilçe belediye başkanları, siyasi parti temsilcileri ile çok sayıda davetli ve vatandaş katıldı.

Dün başlayan şenlik, Poizi konseriyle sona erecek.

Kırıkkale'nin Karakeçili ilçesindeki 32. Karakeçili Ertuğrul Gazi'yi Anma Uluslararası Kültür Şenliği, ikinci gün etkinliklerinin ardından konserle sona erecek.

Münir Karaloğlu Stadı'nda düzenlenen etkinlikte, saygı duruşunda bulunuldu ve İstiklal Marşı okundu.

AK Parti Kırıkkale Milletvekili Mustafa Kaplan, programda yaptığı konuşmada, Ertuğrul Gazi'nin bıraktığı birlik, beraberlik ve kardeşliğin herkes için önemli olduğunu söyledi.

Birlik ve beraberlik içerisinde oldukları sürece her şeyin üstesinden geleceklerini belirten Kaplan, "Bu toprakları bizlere bırakan ecdadımızı, Ertuğrul Gazi'yi rahmet ve minnetle anıyorum." dedi.

Kaymakam Yasin Mert ise Oğuzların Kayı boyuna mensup olan Karakeçililerin tarihte önemli bir yerinin olduğunu dile getirdi.

Karakeçili Belediye Başkanı Hüseyin Özçelik de şenliğin sadece bir anma töreni olmadığını, aynı zamanda köklerini hatırlatan, kendilerini geleceğe taşıyan bir kültür köprüsü olduğunu kaydetti.

Şenlikte, davetlilere etli pilav ile ayran ikram edildi, güreş müsabakaları yapıldı, halk oyunları oynandı ve öğrenciler çeşitli gösteriler sundu.

Jandarma Genel Komutanlığı Çelik Kanatlar Timi'nin helikopterli gösteri sunduğu ve jandarma bandosunun konser verdiği şenliğe, Garnizon Komutanı Tuğgeneral Mehmet Ali Durmuş, Kırıkkale Belediye Başkanı Ahmet Önal, İl Emniyet Müdürü Mustafa Işık, İl Jandarma Komutanı Albay Hasan Acar, ilçe belediye başkanları, siyasi parti temsilcileri ile çok sayıda davetli ve vatandaş katıldı.

Dün başlayan şenlik, Poizi konseriyle sona erecek.

Kaynak: AA
Münir KaraloğluErtuğrul GaziKültür SanatHelikopterKarakeçiliKırıkkaleKültürGüncelSon Dakika

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