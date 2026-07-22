Kardeşlerin Ayrılmaz Bağları - Son Dakika
Üye Girişi
Son Dakika Logo

Kardeşlerin Ayrılmaz Bağları

22.07.2026 11:15
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Konya'da Alzheimer hastası Süleyman Kökkaya, kız kardeşiyle huzurevinde destek oluyor.

Konya'da Alzheimer hastalığına bağlı bakım ihtiyacının artması üzerine rehabilitasyon merkezine yerleştirilen 83 yaşındaki Süleyman Kökkaya'ya aynı yerleşkedeki huzurevinde kalan kız kardeşi destek oluyor.

Kökkaya (83), Alzheimer hastalığı nedeniyle 14 ay önce Dr. İsmail Işık Huzurevi Yaşlı Bakım ve Rehabilitasyon Merkezi'ne yerleştirildi.

Ağabeyini yalnız bırakmak istemeyen 78 yaşındaki kız kardeşi Sultan Küçükfidancı, bir ay sonra aynı yerleşkede kalmaya başladı.

Günün belirli saatlerinde bir araya gelen kardeşler, birbirlerine verdikleri destekle keyifli vakit geçiriyor.

"Ağabeyimin yanından bir an olsun ayrılmak istemiyorum"

Yaşlılığa bağlı yürüyemeyen Sultan Küçükfidancı, AA muhabirine, ağabeyine yakın olmanın kendisini mutlu ettiğini söyledi.

Ağabeyiyle her gün görüştüklerini belirten Küçükfidancı, şöyle konuştu:

"Ağabeyimin huzurevinde kaldığını öğrenince onun yanına geldim. Birbirimizi rahatça görebileceğimizi düşündüm. Birbirimizi çok seviyoruz. Hep eski günleri yad ediyoruz. Çocukluk yıllarımız aklımıza geliyor. Ağabeyimin yanına gittiğimde dünyalar onun oluyor. Beni gördüğünde 'Sultanım geldi.' diyor. Çalışanlardan beni ağabeyimin yanına götürmelerini istiyorum. Ağabeyimin yanından bir an olsun ayrılmak istemiyorum. Ağabeyimi görünce çok seviniyorum. Birbirimizden ayrılmak istemiyoruz. Bahçeye tek başıma geldiğimde bile aklımdan hiç çıkmıyor."

Küçükfidancı, ömrü yettiğince ağabeyinin yanında olmaya devam edeceğini ifade etti.

Konya Aile ve Sosyal Hizmetler İl Müdürü Arif Topal, Sultan Küçükfidancı'nın ağabeyini yalnız bırakmamak için elinden geleni yaptığını dile getirdi.

Kökkaya'yı bu süreçte güçlü kılanın kardeşi olduğunu vurgulayan Topal, "Ailenin gücünü bu iki kardeşte görüyoruz. İki kardeş arasındaki bu bağ bizi de çok mutlu etti. Her fırsatta bir araya gelmeye çalışıyorlar." dedi.

Kaynak: AA

Kültür Sanat, Sağlık, Konya, Yaşam, Son Dakika

Son Dakika Kültür Sanat Kardeşlerin Ayrılmaz Bağları - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Esnaf ziyaretinde dikkat çeken anlar: Kılıçdaroğlu’na davul-zurna sürprizi Esnaf ziyaretinde dikkat çeken anlar: Kılıçdaroğlu'na davul-zurna sürprizi
Tekirdağ’da kamyon ile otomobil çarpıştığı kazada 2 kişi hayatını kaybetti Tekirdağ'da kamyon ile otomobil çarpıştığı kazada 2 kişi hayatını kaybetti
Gülistan Doku’nun Cesediyle İlgili Yeni Gelişmeler Gülistan Doku'nun Cesediyle İlgili Yeni Gelişmeler
Gülistan Doku dosyasında Tuncay Sonel’i yakacak ifade “Bilgim var, sen gerekeni yap“ Gülistan Doku dosyasında Tuncay Sonel'i yakacak ifade! "Bilgim var, sen gerekeni yap"
Özel uçağıyla köyüne uçarak geldi Özel uçağıyla köyüne uçarak geldi
İşte YKS’de 5 şampiyon çıkaran 2 okul İşte YKS'de 5 şampiyon çıkaran 2 okul

12:02
Bomba iddia: İşte Sinem Dedetaş’ın yeni parti için kararı
Bomba iddia: İşte Sinem Dedetaş'ın yeni parti için kararı
11:34
İşte gözaltına alınan Fatma Soydaş’ın aylık kazancı
İşte gözaltına alınan Fatma Soydaş'ın aylık kazancı
11:04
Güven Hokna’dan Survivor Seren Ay’a olay yorum: Denizi pisletiyorsun
Güven Hokna’dan Survivor Seren Ay'a olay yorum: Denizi pisletiyorsun
10:41
Ankara’da eğitim helikopteri düştü Bölgeye çok sayıda ekip sevk edildi
Ankara'da eğitim helikopteri düştü! Bölgeye çok sayıda ekip sevk edildi
10:36
Rusya’yı felç eden yangın Sivil ve askeri tedarik zinciri her an çökebilir
Rusya'yı felç eden yangın! Sivil ve askeri tedarik zinciri her an çökebilir
10:35
Özgür Özel’in yeni parti kararı sonrası ilk anket Dikkat çeken rakamlar
Özgür Özel'in yeni parti kararı sonrası ilk anket! Dikkat çeken rakamlar
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 22.07.2026 12:05:43. #7.13#
SON DAKİKA: Kardeşlerin Ayrılmaz Bağları - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Sondakika.com IOS Sondakika.com Android Sondakika.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.