"Kardeşlik Destanı Tiyatral Dans Gösterisi" prömiyerini yaptı - Son Dakika
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"Kardeşlik Destanı Tiyatral Dans Gösterisi" prömiyerini yaptı

22.05.2022 16:33
"Kardeşlik Destanı Tiyatral Dans Gösterisi" prömiyerini yaptı

Alagöz Kültür Sanat'ın hazırladığı "Kardeşlik Destanı Tiyatral Dans Gösterisi", prömiyerini İstanbul Ülker Sports Arena'da gerçekleştirdi.

Alagöz Kültür Sanat'ın hazırladığı "Kardeşlik Destanı Tiyatral Dans Gösterisi", prömiyerini İstanbul Ülker Sports Arena'da gerçekleştirdi.

Yapımcılığını Cantürk Alagöz'ün, Genel Sanat Yönetmenliğini Serhat Turak'ın üstlendiği gösterimde, müzikte Taner Demiralp ve yazarlıkta Murat Kemal Kaya görev alıyor.

Gösteri öncesi AA muhabirine açıklamada bulunan Genel Sanat Yönetmeni Turak, Alagöz Kültür Sanat topluluğunun hazırladığı kardeşlik destanı projesi için 5 yıldır hazırlandıklarını söyledi.

Kardeşlik Destanı tiyatral dans gösterisinin ilk defa İstanbullu izleyiciyle buluştuğunu vurgulayan Turak, "Projemiz toplamda 100 dansçıdan oluşmakta, bunun yarısı Azerbaycan'dan yarısı Türkiye'den dansçılardan oluşuyor. İki ülkenin kültürünü dansla dünyaya tanıtmaya çalışıyoruz. Herkesin dilinde ve yüreğinde olan 'bir millet iki devlet' sözünü görsel sanatlarla seyirciyle buluşturuyoruz." dedi.

Turak, Kardeşlik Destanının Türkiye ve Azerbaycan'ın geçmişten bugüne, tarihini, kahramanlarını, ozanlarını anlatan bir proje olduğuna değinerek, konserde kendilerini yalnız bırakmayan ve destekleyen bütün izleyicilere teşekkür etti.

Kardeşlik Destanının Alagöz Kültür Sanatın ilk projesi olduğunu belirten Turak, "Önümüzdeki yıllarda ülkemizde ve yurt dışında önemli sanatçılarla konserler düzenlemeyi istiyoruz. Topluluğun kültür hayatına yeni bir renk getireceğini umuyoruz." diye konuştu.???????

Sanatseverleri Nuh Tufanı'ndan Nevruz'a, destanlardan kahramanlara, ozanlardan şairlere, acılardan zaferlere uzanan bir yolculuğa çıkaran gösteri, 2 perdede 12 farklı hikayeyle tiyatro ve dansı buluşturdu.

Kardeşlik Destanı Tiyatral Dans Gösterisi

Halk yaratıcılığı örnekleri, ozan-aşık sanatı, destanlar, müzik folkloru, tasavvuf, tarihsel kahramanlıklar ve yardımlaşmalar ile Türk topluluklarının ortak değerlerini odak noktasına alan ve Türk kültürünün zenginliklerini harmanlayan dans gösterisi, Dede Korkut'un gözünden, Boğaçhan Hikayesi'nden ilk kadın Kaan Tomris Hatun'a, Alparslan'dan Cevanşir'e, Mehmet Akif Ersoy'dan Ahmet Cevad'a, Aşık Veysel'den Şehriyar Hare Bülbül Destanı'na tarihteki önemli anlatı ve anlatıcılardan besleniyor.

"Kardeşlik Destanı" Ankara, Mersin, Adana, Bursa, Eskişehir'de yapacağı gösterilerle Türkiye turnesine devam edecek.

Kardeşlik Destanı Tiyatral Dans Gösterisi prömiyerini yaptı
Kardeşlik Destanı Tiyatral Dans Gösterisi prömiyerini yaptı
Kardeşlik Destanı Tiyatral Dans Gösterisi prömiyerini yaptı
Kardeşlik Destanı Tiyatral Dans Gösterisi prömiyerini yaptı
Kardeşlik Destanı Tiyatral Dans Gösterisi prömiyerini yaptı

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Kaynak: AA

Azerbaycan, İstanbul, Türkiye, Dans, Kültür Sanat, Son Dakika

Son Dakika Kültür Sanat 'Kardeşlik Destanı Tiyatral Dans Gösterisi' prömiyerini yaptı - Son Dakika


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SON DAKİKA: "Kardeşlik Destanı Tiyatral Dans Gösterisi" prömiyerini yaptı - Son Dakika
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