Karesi Bey Türbesi Yeniden Açıldı - Son Dakika
Üye Girişi
Son Dakika Logo

Karesi Bey Türbesi Yeniden Açıldı

Karesi Bey Türbesi Yeniden Açıldı
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Karesi Bey Türbesi, restorasyon çalışmaları sonrası törenle ziyarete açıldı. Açılışa Vali Ustaoğlu katıldı.

Balıkesir Valiliği öncülüğünde, Vakıflar Genel Müdürlüğü ve Karesi Belediyesi tarafından restorasyon çalışmaları tamamlanan Karesi Bey Türbesi düzenlenen törenle ziyarete açıldı.

Zağnos Paşa Camisi'nde kılınan namazın ardından gerçekleştirilen açılışa Balıkesir Valisi İsmail Ustaoğlu, Karesi Belediye Başkanı Mesut Akbıyık ve vatandaşlar katıldı.

Vali Ustaoğlu, törende yaptığı konuşmada, tarihi mirası yeniden halkın hizmetine açmanın mutluluğunu yaşadıklarını söyledi.

Karesi Bey'in yaklaşık 730 yıl önce bölgeye geldiğini ve kentin tarihinde önemli bir yere sahip olduğunu belirten Ustaoğlu, "Büyük bir medeniyete ve tarihi geçmişe sahibiz. Büyük milletle, büyük devletler tarihine ve geçmişine sahip çıkarak oluyor. Tarihimizde çok önemli iz bırakmış, Karesi Beyliği'ni kuran Karesi Bey'in metfun bulunduğu bu türbenin restorasyonunu tamamlayarak tekrar halkımızın hizmetine açıyoruz." dedi.

Ustaoğlu, türbenin daha önce de farklı dönemlerde restorasyon geçirdiğini aktararak, yapının 1897 yılında Balıkesir'de meydana gelen depremde yıkıldığını ve daha sonra yeniden inşa edildiğini ifade etti.

Restorasyon çalışmalarının Karesi Belediyesi'nin desteğiyle gerçekleştirildiğini dile getiren Ustaoğlu, türbenin bulunduğu sokakta da asfaltlama çalışmalarına başlanacağını belirtti.

Ustaoğlu, restorasyonda emeği geçenlere teşekkür etti.

Açılışın ardından Karesi Bey Türbesi'ne giren Vali Ustaoğlu, restorasyon çalışmalarını inceleyerek yetkililerden bilgi aldı ve türbede dua etti.

Kaynak: AA

Kültür Sanat, Kültür, Son Dakika

Son Dakika Kültür Sanat Karesi Bey Türbesi Yeniden Açıldı - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
ABD’li büyükelçi Barrack, Golan Tepeleri’ne ilişkin sözlerini değiştirdi: Öncesinde “işgal“ diyordu ABD'li büyükelçi Barrack, Golan Tepeleri'ne ilişkin sözlerini değiştirdi: Öncesinde "işgal" diyordu
Firari Can Dündar’ın mal varlığı belli oldu: İşte aylık kira geliri Firari Can Dündar’ın mal varlığı belli oldu: İşte aylık kira geliri
Yaşlı kadın balkondan düşerek hayatını kaybetti Yaşlı kadın balkondan düşerek hayatını kaybetti
Ülke tarihinin en ölümcül depreminde ölü sayısı her geçen gün artıyor Ülke tarihinin en ölümcül depreminde ölü sayısı her geçen gün artıyor
Nathan Ake’nin kahvecideki görüntüsü olay oldu Karşısındaki kişi merak konusu Nathan Ake'nin kahvecideki görüntüsü olay oldu! Karşısındaki kişi merak konusu
“Ankara’da görev almak istiyorum” demişti Demirtaş’ın sözlerine açıklık getirildi “Ankara’da görev almak istiyorum” demişti! Demirtaş’ın sözlerine açıklık getirildi

12:10
Devletine malına çökmeye çalışan haramiler Rezil yazışmalar ortaya saçıldı
Devletine malına çökmeye çalışan haramiler! Rezil yazışmalar ortaya saçıldı
11:47
AİHM, Osman Kavala hakkındaki kararını açıkladı
AİHM, Osman Kavala hakkındaki kararını açıkladı
11:37
Ceplerine ne kadar para girecek Memur ve emeklinin beklediği hesap yapıldı
Ceplerine ne kadar para girecek? Memur ve emeklinin beklediği hesap yapıldı
10:43
10 milyarlık vurgun Bürokratlar ve muhtarlar gözaltında
10 milyarlık vurgun! Bürokratlar ve muhtarlar gözaltında
10:31
Süleymancıların lideri Alihan Kuriş’in yakalanma anları
Süleymancıların lideri Alihan Kuriş’in yakalanma anları
10:10
Emeği, gözlerinin önünde böyle yok oldu: Eli bıçak tutan herkes gelsin
Emeği, gözlerinin önünde böyle yok oldu: Eli bıçak tutan herkes gelsin
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 25.08.2026 12:13:02. #7.13#
SON DAKİKA: Karesi Bey Türbesi Yeniden Açıldı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Sondakika.com IOS Sondakika.com Android Sondakika.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.