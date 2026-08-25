Karesi Bey Türbesi Yeniden Açıldı

Balıkesir Valiliği öncülüğünde, Vakıflar Genel Müdürlüğü ve Karesi Belediyesi tarafından restorasyon çalışmaları tamamlanan Karesi Bey Türbesi düzenlenen törenle ziyarete açıldı.

Zağnos Paşa Camisi'nde kılınan namazın ardından gerçekleştirilen açılışa Balıkesir Valisi İsmail Ustaoğlu, Karesi Belediye Başkanı Mesut Akbıyık ve vatandaşlar katıldı.

Vali Ustaoğlu, törende yaptığı konuşmada, tarihi mirası yeniden halkın hizmetine açmanın mutluluğunu yaşadıklarını söyledi.

Karesi Bey'in yaklaşık 730 yıl önce bölgeye geldiğini ve kentin tarihinde önemli bir yere sahip olduğunu belirten Ustaoğlu, "Büyük bir medeniyete ve tarihi geçmişe sahibiz. Büyük milletle, büyük devletler tarihine ve geçmişine sahip çıkarak oluyor. Tarihimizde çok önemli iz bırakmış, Karesi Beyliği'ni kuran Karesi Bey'in metfun bulunduğu bu türbenin restorasyonunu tamamlayarak tekrar halkımızın hizmetine açıyoruz." dedi.

Ustaoğlu, türbenin daha önce de farklı dönemlerde restorasyon geçirdiğini aktararak, yapının 1897 yılında Balıkesir'de meydana gelen depremde yıkıldığını ve daha sonra yeniden inşa edildiğini ifade etti.

Restorasyon çalışmalarının Karesi Belediyesi'nin desteğiyle gerçekleştirildiğini dile getiren Ustaoğlu, türbenin bulunduğu sokakta da asfaltlama çalışmalarına başlanacağını belirtti.

Ustaoğlu, restorasyonda emeği geçenlere teşekkür etti.

Açılışın ardından Karesi Bey Türbesi'ne giren Vali Ustaoğlu, restorasyon çalışmalarını inceleyerek yetkililerden bilgi aldı ve türbede dua etti.