Karlar altındaki saat kulesi böyle görüntülendi - Son Dakika

Karlar altındaki saat kulesi böyle görüntülendi

BURSA - Bursa'nın karlar altında kalan tarihi saat kulesi, fotoğraf sanatçısı Orhan Turhan tarafından havadan görüntülendi.

Sultan Abdülaziz döneminde yaptırılan, ardından bilinmeyen bir tarihte yıkılan Tophane saat kulesi, 2 Ağustos 1904 yılında tekrar yapımına başlanarak, 31 Ağustos 1905'te tamamlandı. II. Abdülhamid Han'ın cülüsu (tahta çıkışı) şerefine, 31 Ağustos 1906 günü Vali Reşit Mümtaz Paşa tarafından törenle hizmete açılan Bursa'nın timsallerinden saat kulesi, kar yağışının ardından beyazlara büründü. Fotoğraf sanatçısı Orhan Turhan tarafından havadan karlar altında görüntülenen saat kulesi, şehri seyretmek isteyenlerin de uğrak noktalarından biri. 6 katlı olup 65 metre uzunluğunda ve 4,65 metre eninde olan kulenin tepesinde dört bir yana bakan 4 saat var. Günümüzde bir elektronik saate sahip olan kule, Bursa Büyükşehir Belediyesi tarafından yangın gözetleme maksadıyla da kullanılıyor.

Ayrıca, Orhan Turhan tarafından Yeşil Türbe, Kozahan, Sümbüllü Bahçe Konağı ve tarihi evler de karlar altında fotoğraflandı.