Kars'ta kar tatilini fırsat bilen çocuklar kızakla kayıp kar topu oynadı - Son Dakika

Kars'ın Sarıkamış ilçesinde, kar tatilini değerlendiren çocuklar kızakla kayarak eğlendi.

Kar kalınlığının 35 santimetreye ulaştığı Sarıkamış'ta eğitime bugün ara verildi.

Kar tatilini fırsat bilen ilçedeki çocuklar da caddelerde kızak yapmanın keyfini yaşadı.

İlçedeki çocuklar, kar topu oynayıp kardan adam da yaparak eğlenceli anlar yaşadı.

Çocuklardan Ahmet Turut, AA muhabirine, kar tatiline sevindiklerini ifade ederek, "Kar tatilinin keyfini çıkartıyoruz, kardan adam ve kayak yapıyoruz, kızaklarla kaymak da çok zevkli." dedi.