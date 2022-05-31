Kars'ta üniversite öğrencileri "waldorf" bebeklerini sergiledi - Son Dakika
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Kars'ta üniversite öğrencileri "waldorf" bebeklerini sergiledi

31.05.2022 10:42
Kars'ta üniversite öğrencileri "waldorf" bebeklerini sergiledi

Kars Kafkas Üniversitesi (KAÜ) Sarıkamış Meslek Yüksekokulu Çocuk Gelişimi bölümü öğrencileri, "Waldorf Bebekleri" sergisi açtı.

Kars Kafkas Üniversitesi (KAÜ) Sarıkamış Meslek Yüksekokulu Çocuk Gelişimi bölümü öğrencileri, "Waldorf Bebekleri" sergisi açtı.

Sarıkamış Gençlik Merkezi'ndeki sergiye, Sarıkamış Kaymakamı Doğan Kemelek, İlçe Emniyet Müdürü Serdar Ulusoy, Sarıkamış Meslek Yüksekokulu Müdürü Doç. Dr. Mehmet Emin Karabayır, akademisyenler, öğrenciler ve vatandaşlar katıldı.

Sergide, waldorf eğitimi alan 126 üniversite öğrencisinin, sosyal, duygusal, ruhsal, ahlaki, fiziksel ve zihinsel açılardan dengeli biçimde ve çok yönlü gelişebilmesi amacıyla doğal ürünlerden hayal gücünü kullanarak yaptığı bebekler sergileniyor.

Doç. Dr. Karabayır AA muhabirine, dünyada uygulanan waldorfun komple bir eğitim sistemi olduğunu söyledi.

Bu eğitim sisteminin teknoloji olmadan anaokulu, kreş seviyesindeki çocuklar için dizayn edildiğini, tasarımının yapıldığını anlatan Karabayır, "Bu kapsamda öğrencilerimizin keçe ve kıldan yaptıkları bebekleri sergiledik. Özellikle pandemi dönemini atlattıktan sonra okulumuzda birçok alanda sosyal faaliyetlerimize hız kesmeden devam ediyoruz." dedi.

Okulun çocuk gelişimi programı öğretim görevlisi Elif İçen Kükürt de bu eğitimin, sanat izleme dersi kapsamında öğrencilerin yaratıcılıklarının gelişmesi, hikaye anlatma tekniklerini öğrenmeleri açısından önemli bir çalışma olduğunu söyledi.

Öğrencilerden Dilara Altun, hayal güçlerini kullanarak bebekler yaptıklarını ifade ederek, "Çocuklar için kuklayla nasıl hikaye anlatırız diye düşünüp kukla bebeğe kendi elbisemi diktim." diye konuştu.

Sergi, iki gün açık kalacak.

Kars'ta üniversite öğrencileri waldorf bebeklerini sergiledi
Kars'ta üniversite öğrencileri waldorf bebeklerini sergiledi
Kars'ta üniversite öğrencileri waldorf bebeklerini sergiledi
Kars'ta üniversite öğrencileri waldorf bebeklerini sergiledi
Kars'ta üniversite öğrencileri waldorf bebeklerini sergiledi

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Kaynak: AA

Kars Kafkas Üniversitesi, Çocuk Gelişimi, Üniversite, Sarıkamış, Kültür Sanat, Son Dakika

Son Dakika Kültür Sanat Kars'ta üniversite öğrencileri 'waldorf' bebeklerini sergiledi - Son Dakika


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