Kars ve Ardahan'daki Ölçek Deresi'nin Menderesleri Doğal Güzelliğiyle Dikkat Çekiyor - Son Dakika
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Kültür Sanat

Kars ve Ardahan'daki Ölçek Deresi'nin Menderesleri Doğal Güzelliğiyle Dikkat Çekiyor

Kars ve Ardahan\'daki Ölçek Deresi\'nin Menderesleri Doğal Güzelliğiyle Dikkat Çekiyor

Kars ve Ardahan sınırları arasında bulunan Ölçek Deresi'nin oluşturduğu menderesler, her mevsim farklı güzelliğe bürünüyor. Yüksek rakımlı dağlardan eriyen kar ve yer altı sularıyla beslenen Ölçek Deresi, tarım ve hayvancılığa katkı sağlıyor. Geçtiği noktalara adeta hayat veren dere ile çevresi, doğal güzelliğiyle ilgi çekiyor. İlkbaharda yemyeşil görünüme kavuşan ve bereketli otlaklardan oluşan bölge, son günlerde etkili olan yağışla tamamen karla kaplandı. Beyaz örtü arasında kıvrım kıvrım akan dere, doğa ve fotoğraf tutkunlarının uğrak yerleri arasında bulunuyor. Kars ve Ardahan sınırlarındaki menderesler, AA ekibince dronla görüntülendi. Kar manzaralı menderesler, doğal güzelliğiyle dikkati çekiyor. Ardahan'a bağlı Hasköy'ün sakinlerinden Murat Avşar, mendereslerin görenleri etkilediğini söyledi. Doğa tutkunlarını bölgeye beklediklerini ifade eden Avşar, 'Burası doğal bir alan ve tabiatın güzellikleri arasında keyifli bir yürüyüş yapılabilir. Buraya gelen misafirlerimiz menderesleri kar altında ve çevresinde açan çiçeklerle birlikte görüntüleyebilir.' dedi. Avşar, bölgenin turizme elverişli olduğunu dile getirerek, 'Buradan geçen menderesler özellikle mera ve köylere büyük katkı sağlıyor. Böyle yüksek ovalarda yer alan menderesler geçtiği yerlere hayat veriyor.' ifadelerini kullandı.

21.02.2024 11:43  Güncelleme: 12:03
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Kars ve Ardahan sınırları arasında bulunan Ölçek Deresi'nin oluşturduğu menderesler, her mevsim farklı güzelliğe bürünüyor.

Yüksek rakımlı dağlardan eriyen kar ve yer altı sularıyla beslenen Ölçek Deresi, tarım ve hayvancılığa katkı sağlıyor.

Geçtiği noktalara adeta hayat veren dere ile çevresi, doğal güzelliğiyle ilgi çekiyor.

İlkbaharda yemyeşil görünüme kavuşan ve bereketli otlaklardan oluşan bölge, son günlerde etkili olan yağışla tamamen karla kaplandı.

Beyaz örtü arasında kıvrım kıvrım akan dere, doğa ve fotoğraf tutkunlarının uğrak yerleri arasında bulunuyor.

Kars ve Ardahan sınırlarındaki menderesler, AA ekibince dronla görüntülendi. Kar manzaralı menderesler, doğal güzelliğiyle dikkati çekiyor.

Ardahan'a bağlı Hasköy'ün sakinlerinden Murat Avşar, AA muhabirine, mendereslerin görenleri etkilediğini söyledi.

Doğa tutkunlarını bölgeye beklediklerini ifade eden Avşar, "Burası doğal bir alan ve tabiatın güzellikleri arasında keyifli bir yürüyüş yapılabilir. Buraya gelen misafirlerimiz menderesleri kar altında ve çevresinde açan çiçeklerle birlikte görüntüleyebilir." dedi.

Avşar, bölgenin turizme elverişli olduğunu dile getirerek, "Buradan geçen menderesler özellikle mera ve köylere büyük katkı sağlıyor. Böyle yüksek ovalarda yer alan menderesler geçtiği yerlere hayat veriyor." ifadelerini kullandı.

Kaynak: AA

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Son Dakika Kültür Sanat Kars ve Ardahan'daki Ölçek Deresi'nin Menderesleri Doğal Güzelliğiyle Dikkat Çekiyor - Son Dakika

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