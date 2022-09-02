Köydeki Kültür Evi'nde "Kadına Yönelik Şiddete Karşı 5 Milyon Erkeğe Eğitim" ve "Kadına El Kalkamaz" temasıyla, düzenlenen eğitim programında jandarma tarafından bilgilendirme yapıldı.

İl Jandarma Komutanlığı Aile İçi Şiddetle Mücadele ve Çocuk Kısım Amirliği ve Merkez İlçe Jandarma Komutanlığı ile Kümbetli Karakol Komutanlığı personeli, merkeze bağlı Dikme köyündeki erkeklerle bir araya geldi.

Kaynak: AA

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Son Dakika › Kültür Sanat › Karslı aşıklar köydeki erkekleri kadına yönelik şiddete karşı atışmayla uyardı - Son Dakika

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