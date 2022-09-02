Karslı aşıklar köydeki erkekleri kadına yönelik şiddete karşı atışmayla uyardı - Son Dakika
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Karslı aşıklar köydeki erkekleri kadına yönelik şiddete karşı atışmayla uyardı

02.09.2022 11:42
Karslı aşıklar köydeki erkekleri kadına yönelik şiddete karşı atışmayla uyardı

Karslı aşıklar, kadına yönelik şiddetin önüne geçmek için köydeki erkekleri sazlar eşliğinde söyledikleri atışmayla bilgilendirdi.

Karslı aşıklar, kadına yönelik şiddetin önüne geçmek için köydeki erkekleri sazlar eşliğinde söyledikleri atışmayla bilgilendirdi.

İl Jandarma Komutanlığı Aile İçi Şiddetle Mücadele ve Çocuk Kısım Amirliği ve Merkez İlçe Jandarma Komutanlığı ile Kümbetli Karakol Komutanlığı personeli, merkeze bağlı Dikme köyündeki erkeklerle bir araya geldi.

Köydeki Kültür Evi'nde "Kadına Yönelik Şiddete Karşı 5 Milyon Erkeğe Eğitim" ve "Kadına El Kalkamaz" temasıyla, düzenlenen eğitim programında jandarma tarafından bilgilendirme yapıldı.

Karslı aşıklar da "kadına el kalkamaz" atışması yaptı.

Aşıklar, kadınlara yönelik şiddetin önlenmesi için erkeklere sazlı sözlü bilgiler aktardı.

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Kaynak: AA

Jandarma, Hisarcık, Çocuk, Kültür Sanat, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Kültür Sanat Karslı aşıklar köydeki erkekleri kadına yönelik şiddete karşı atışmayla uyardı - Son Dakika

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