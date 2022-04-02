Kartal Belediyesi'nden 23 Nisan'a özel ödüllü Resim ve Şiir Yarışması - Son Dakika
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Kartal Belediyesi'nden 23 Nisan'a özel ödüllü Resim ve Şiir Yarışması

02.04.2022 10:56
Kartal Belediyesi'nden 23 Nisan'a özel ödüllü Resim ve Şiir Yarışması

Kartal Belediyesi, Türkiye Büyük Millet Meclisi'nin (TBMM) 102. kuruluş yılına özel düzenlediği '23 Nisan' konulu şiir okuma ve resim yarışması ile çocuklara bayram coşkusunu resim ve şiirle yaşatacak.

Kartal Belediyesi, Türkiye Büyük Millet Meclisi'nin (TBMM) 102. kuruluş yılına özel düzenlediği '23 Nisan' konulu şiir okuma ve resim yarışması ile çocuklara bayram coşkusunu resim ve şiirle yaşatacak.

Kartal Belediyesi Kreş Müdürlüğü, Büyük Önder Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün tüm dünya çocuklarına armağan ettiği 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı kapsamında '23 Nisan' temalı şiir okuma ve resim yarışması düzenliyor.

DERECEYE GİREN ÇOCUKLAR ÖDÜLLENDİRİLECEK

23 Nisan konulu Ödüllü Şiir Okuma ve Resim Yarışması'nda çocuklar; 4-6 yaş, 7-11 yaş ve 12-15 yaş olmak üzere toplam 3 kategoride yarışacak. Resim ve Şiir Okuma yarışmalarının her birinde birinciye dizüstü bilgisayar, ikinciye tablet ve üçüncüye bisiklet hediye edilecek.

23 Nisan Şiir Okuma kategorisinin jüri üyeleri arasında; Prof. Dr. Necdet Neydim, yazar Demet Ekmekçioğlu, şair/yazar Serkan Türk, yazar Utku Başer, yazar Melih Yıldız, şair/yazar İsmail Biçer yer alırken, 23 Nisan Resim kategorisinin jüri üyeleri ise şu isimlerden oluşuyor; Kartal Belediyesi Başkan Yardımcısı Adem Uçar, Kartal Belediyesi Kreş Müdürü/sanatçı Enif Yavuz Dipşar, Kartal Belediyesi Görsel Sanatlar Eğitmeni/sanatçı Dilek Turan, Kartal Belediyesi Görsel Sanatlar Eğitmeni/sanatçı Gamze Ülger ve UPSD Yönetim Kurulu Üyesi/Kartal Belediyesi Sanat Akademisi Resim Bölümü Öğretim Görevlisi/sanatçı Murat Havan.

Her iki kategori için de son teslim tarihi 15 Nisan saat 17.00'dır. 20 Nisan 2022'de kurul değerlendirmesinin yapılacağı yarışmada ödül alan eser, 23 Nisan 2022 günü ilan edilecektir.

Başvurular, Kartal Belediyesi Kreş Müdürlüğü'ne elden teslim edilebileceği gibi  kres@kartal.bel.tr adresi üzerinden de alınabilecek. Yarışmaya katılmak isteyen Kartallı çocuklar; ad, soyad, adres, telefon ve yaş bilgileri ile birlikte, yarışmak istedikleri kategorideki çalışmaları, belirtilen adreslere gönderebilecek.

Çocuklar; 23 Nisan temalı resim kategorisi için A4 veya 35x50 kağıda istenilen teknikte yaptıkları resmin fotoğrafını, şiir okuma kategorisi için ise şiir okurken çekilmiş videoları (harici bellek, CD vb.) ile yarışmaya katılabilecek.


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Kartal Belediyesi, 23 Nisan, TBMM, Şiir, Kültür Sanat, Son Dakika

Kaynak: DHA

Son Dakika Kültür Sanat Kartal Belediyesi'nden 23 Nisan'a özel ödüllü Resim ve Şiir Yarışması - Son Dakika


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