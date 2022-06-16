Kartal Belediyesi Türk Halk Müziği Korosu sezona solo konserle veda etti - Son Dakika
Üye Girişi

Kartal Belediyesi Türk Halk Müziği Korosu sezona solo konserle veda etti

16.06.2022 11:25
Kartal Belediyesi Türk Halk Müziği Korosu sezona solo konserle veda etti

Kartal Belediyesi Türk Halk Müziği Korosu, Uğur Mumcu Kültür Merkezi sahnesinde unutulmaz bir konserle müzikseverlerin karşısında çıktı.

Kartal Belediyesi Türk Halk Müziği Korosu, Uğur Mumcu Kültür Merkezi sahnesinde unutulmaz bir konserle müzikseverlerin karşısında çıktı. 'Heybemizdeki Türküler' ismi verilen konserde sanatçıların solo olarak seslendirdikleri eserler dinleyicilere coşku dolu anlar yaşattı.

Kartal Belediye Başkanı Gökhan Yüksel'i temsilen, Kartal Belediyesi Meclis Başkanvekili Özlem Bulut, Kartal Belediyesi Basın Yayın ve Halkla İlişkiler Müdürü Hüseyin Güler'in izlediği konsere çok sayıda müziksever katıldı.

Sevilen sanatçı Özgür Doğan'ın şefliğini yaptığı ve 35 kişiden oluşan koro, gece boyunca; 'Hastane Yoluna', 'Güzel Bugün Tura Çıkmış', 'Dinek Dağı' gibi sevilen halk türkülerini seslendirdi. Yaklaşık 2 saat süren konserde dinleyiciler, konser boyunca seslendirilen türkülere eşlik ederek unutulmaz anlar yaşadı. Türk Halk Müziği Korosu birbirinden güzel halk müziği türküleriyle izleyenleri büyüledi.

"BİR DAHAKİ KONSERİ SABIRSIZLIKLA BEKLİYORUZ"

Kartal Belediye Meclis Başkanvekili Özlem Bulut, konserin sonunda; "Kartal Belediyesi Türk Halk Müziği korosu 13 senedir bizlere unutulmaz konserler yaşatıyor. Kalabalıktan da anlaşılacağı üzere, Kartallı müzikseverler de koromuzun konserlerine yoğun ilgi gösteriyor. Başta koromuzun şefi Özgür Doğan'a ve tüm koro üyelerimize teşekkür ediyor, bir dahaki geceyi sabırsızlıkla bekliyoruz" ifadelerini kullandı.


Kartal Belediyesi Türk Halk Müziği Korosu sezona solo konserle veda etti
Kartal Belediyesi Türk Halk Müziği Korosu sezona solo konserle veda etti
Kartal Belediyesi Türk Halk Müziği Korosu sezona solo konserle veda etti
Kartal Belediyesi Türk Halk Müziği Korosu sezona solo konserle veda etti
Kartal Belediyesi Türk Halk Müziği Korosu sezona solo konserle veda etti
YORUMLAR
500
2. Kartal Kitap Fuarı Kitapseverleri Dolu Bir Programlarla Misafir Ediyor 2. Kartal Kitap Fuarı Kitapseverleri Dolu Bir Programlarla Misafir Ediyor Kartal Kitap Fuarı Dördüncü Gününde de Önemli İsimleri Ağırladı Kartal Kitap Fuarı Dördüncü Gününde de Önemli İsimleri Ağırladı
Kaynak: DHA

Kartal Belediyesi, Özlem Bulut, Uğur Mumcu, Kültür Sanat, Son Dakika

Son Dakika Kültür Sanat Kartal Belediyesi Türk Halk Müziği Korosu sezona solo konserle veda etti - Son Dakika

Bu haber Demirören Haber Ajansı tarafından hazırlanmış olup habere Sondakika.com tarafından hiçbir editöryal müdahalede bulunulmamıştır. Demirören Haber Ajansı tarafından hazırlanan bütün haberler sitemizde hazırlandığı şekliyle otomatik servis edilmektedir. Bu nedenle haberin hukuki muhatabı Demirören Haber Ajansı kurumudur.

Son Dakika
11:14 Hindistan'da eteğiyle yere çömelen kadın, maymunlar tarafından taciz edildi
11:14 Güne yükselişle başlayan altının gram fiyatı 1.017 lira seviyesinden işlem görüyor
11:06 Motorine 1,29 liralık zamdan sonra 80 kuruşluk bir zam daha geliyor! Litre fiyatı 29,99'a yükselecek
11:04 Çinli bilim insanları dünya dışında yaşama dair kanıt buldu! Yayınlana raporu apar topar kaldırmaları şüphe uyandırdı
10:58 İsrail ordusundan, Esad'a korkutan tehdit: İran ile iş birliğini bitirmezsen sarayını bombalarız
10:53 TV100'deki canlı yayında süren tartışmanın en hararetli yerinde elektrikler kesildi! "Aha müdahale ettiler" sözleri dikkat çekti
10:44 Dolar yeni günde 17,29 seviyelerinde işlem görüyor
10:39 Aşk hayatıyla sık sık gündem olan milli voleybolcu Ebrar Karakurt resmen başka birine dönüşmüş
10:16 Trabzonspor'dan transfer hamlesi! 4 KAP bildirimi yapıldı
10:09 Öfke nöbeti geçiren kel kartalın fotoğrafı binlerce kez görüntülendi
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 16.06.2022 11:34:08. #1.11#
SON DAKİKA: Kartal Belediyesi Türk Halk Müziği Korosu sezona solo konserle veda etti - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement