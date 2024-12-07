Kartalkaya'da Kış Sezonu Açıldı - Son Dakika
Üye Girişi
Kültür Sanat

Kartalkaya'da Kış Sezonu Açıldı

Kartalkaya Kayak Merkezi, kar kalınlığının bir metreye ulaştığı sezona yoğun ilgiyle başladı.

07.12.2024 15:46
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Türkiye'nin önemli kış turizm merkezlerinden Kartalkaya Kayak Merkezi, karın tadını çıkarmak isteyenlerin ilgisiyle karşılaştı.

İstanbul ile Ankara arasında, Köroğlu Dağları'nın 2 bin 200 metrelik zirvesinde yer alan Kartalkaya, sezonun dün itibarıyla başlamasıyla yerli ve yabancı tatilcilerin ilgi odağı oldu.

Tatilciler, kar kalınlığının yapay karlamayla bir metreyi bulduğu pistlerde, kayak ve snowboard yaptı.

Kayak merkezinde bulunan iki otelin genel müdürü Yusuf Avcı, gazetecilere, sezon açılışını gerçekleştirdiklerini belirterek, "Diğer bölgelere göre gayet iyi kar seviyesi. Bu hafta içerisinde de kar yağışı bekliyoruz." dedi.

Avcı, kar yağışını memnuniyetle karşıladıklarını dile getirerek, "Pistlerin hepsi açık. Yapay karlamayla kar kalınlığı pistlerde bir metreye ulaştı." ifadesini kullandı.

Güzel bir sezon geçirmeyi temenni eden Avcı, "Karda bir sıkıntı yok. Misafirlerimiz kayak yapmanın keyfini çıkarıyor. Geçmiş yıllara göre 15 gün önceden sezonu açtık. Buna paralel doluluk oranımız da güzel, rezervasyonlar alıyoruz." diye konuştu.

Kartalkaya'ya İstanbul'dan gelen Emre Eroğlu da kar seviyesinin gayet iyi olduğunu belirterek, "Daha da artmasını ümit ediyoruz. Haftaya ve diğer haftalarda daha güzel olacaktır ama şimdi de çok güzel." dedi.

Kaynak: AA

Kayak Merkezi, Kültür Sanat, Hava Durumu, Kartalkaya, Türkiye, Turizm, Doğa, Spor, Son Dakika

Son Dakika Kültür Sanat Kartalkaya'da Kış Sezonu Açıldı - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

15:49 Cumhurbaşkanı Erdoğan’dan para kulesi yapan Özel’e sert yanıt Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan para kulesi yapan Özel'e sert yanıt
15:18 Özel, kameralar önünde CHP’li vekili azarladı: Dur abi, biliyorum Özel, kameralar önünde CHP'li vekili azarladı: Dur abi, biliyorum
14:49 Annesinin cenazesinde Mahsun Kırmızıgül’e büyük ayıp Annesinin cenazesinde Mahsun Kırmızıgül'e büyük ayıp
14:00 Suriye ve Rusya, Humus’taki muhalifleri bombaladı Suriye ve Rusya, Humus'taki muhalifleri bombaladı
13:46 Suriye’de muhalifler bir kenti daha ele geçirdi, Şam’a 10 kilometre kaldı Suriye'de muhalifler bir kenti daha ele geçirdi, Şam'a 10 kilometre kaldı
20:20 ABD’nin ’yıkım filosu’ Suriye ve Irak’ta ortaya çıktı ABD'nin 'yıkım filosu' Suriye ve Irak'ta ortaya çıktı
20:02 THY’den sefer iptalleri açıklaması THY'den sefer iptalleri açıklaması
19:59 Kritik toplantının ardından Suriye’den açıklama: Türkiye’den talep edeceğiz Kritik toplantının ardından Suriye'den açıklama: Türkiye'den talep edeceğiz
19:48 Sıkıyönetim kararı ile sarsılan Güney Kore’de sular durulmuyor Sıkıyönetim kararı ile sarsılan Güney Kore'de sular durulmuyor
19:46 Eşine kızıp çocuğunun da içerisinde bulunduğu evi ateşe vermiş Eşine kızıp çocuğunun da içerisinde bulunduğu evi ateşe vermiş
19:17 Muhalifler Şam’a doğru adım adım ilerliyor Esad’a 24 saat süre tanıdılar Muhalifler Şam'a doğru adım adım ilerliyor! Esad'a 24 saat süre tanıdılar
19:11 Erdoğan’ı Protesto Eden 9 Filistin Aktivisti Tahliye Edildi Erdoğan'ı Protesto Eden 9 Filistin Aktivisti Tahliye Edildi
18:57 Türkiye’de Güney Kıbrıs açıklaması: Bölgemizde istikrarsızlığa neden olur Türkiye'de Güney Kıbrıs açıklaması: Bölgemizde istikrarsızlığa neden olur
18:57 ’’Tesis yönetim sektörünün lisanslaşmasını istiyoruz’’ ''Tesis yönetim sektörünün lisanslaşmasını istiyoruz''
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 7.12.2024 16:34:13. #1.12#
SON DAKİKA: Kartalkaya'da Kış Sezonu Açıldı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.