Türkiye'nin önemli kış turizm merkezlerinden Kartalkaya Kayak Merkezi, hafta sonunda tatilcilerin ilgi odağı oldu.
Köroğlu Dağı'nın zirvesinde yer alan kayak merkezi, hafta sonunda yerli ve yabancı tatilcilerin tercihi oldu.
Kartalkaya'da bulunan toplam 2 bin yatak kapasitesine sahip 5 otel, yüzde 85 ila 90 doluluk oranıyla hizmet veriyor.
Tatilciler, kar kalınlığının yapay karlamayla 1 metreyi bulduğu, toplam 75 kilometre uzunluğundaki 25 pistte kayak ve snowboard yaparak eğlendi.
Son Dakika › Kültür Sanat › Kartalkaya Kayak Merkezi Hafta Sonu Yoğun İlgilenildi - Son Dakika
Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.
Sizin düşünceleriniz neler ?