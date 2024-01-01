Kartalkaya Kayak Merkezi\'nde Yeni Yıla Giriş

Yeni yıla Türkiye'nin önemli kış turizm merkezlerinden Kartalkaya Kayak Merkezi'nde giren yerli ve yabancı tatilciler, 2024'ün ilk gününde kayak ve snowboard yaptı.

Ankara- İstanbul metropolleri arasında ve Köroğlu Dağları'nın 2200 metre rakımlı zirvesinde yer alan Kartalkaya'yı tercih eden yurt içi ve dışından misafirler, yeni yılı burada karşıladı.

İki bin yatak kapasiteli 5 otelin yüzde 100 dolulukla hizmet verdiği merkeze gelen ziyaretçiler, yapay karlama ile kalınlığı 1 metreyi bulan, uzunluğu 75 kilometre 25 pistte kayak ve snowboard yapma keyfini yaşadı.

İlk kez kayak tecrübesini yaşayan veya öğrenen çocuklar ise eğitmenler gözetiminde aldıkları derslerin ardından kaymayı denedi.