Kartalkaya Kayak Merkezi Tatilcilerin Akınına Uğradı - Son Dakika
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Kültür Sanat

Kartalkaya Kayak Merkezi Tatilcilerin Akınına Uğradı

Kartalkaya Kayak Merkezi Tatilcilerin Akınına Uğradı

Türkiye'nin önemli kış turizm merkezlerinden Kartalkaya Kayak Merkezi, hafta sonu tatilinde yerli ve yabancı ziyaretçilerin akınına uğradı. Merkezdeki otellerdeki misafirler ve günübirlik gelenlerin yoğunluğundan dolayı pistler doldu, otoparkta yer kalmadığı için tesise giden yolda uzun araç kuyrukları oluştu. Kayakseverler, kar kalınlığının 2 metreye yaklaştığı merkezde, toplam uzunluğu 75 kilometreyi bulan 25 pistte kayak ve snowboard yapıyor.

11.02.2024 14:13
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Türkiye'nin önemli kış turizm merkezlerinden Kartalkaya Kayak Merkezi, tatilcilerin akınına uğradı.

Köroğlu Dağları'nın zirvesinde yer alan merkez, hafta sonu tatilinde yerli ve yabancı ziyaretçileri ağırlıyor.

Merkezde yüzde 95 dolulukla hizmet veren, 2 bin yatak kapasiteli 5 oteldeki misafirler ile günübirlik gelenlerin yoğunluğundan pistler doldu, otoparkta yer kalmadığı için tesise giden yolda uzun araç kuyrukları oluştu.

Kayakseverler, kar kalınlığının 2 metreye yaklaştığı merkezde, toplam uzunluğu 75 kilometreyi bulan 25 pistte kayak ve snowboard yapıyor.

Kaynak: AA

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