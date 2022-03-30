Kaş Caz Festivali, Akdeniz'de müzikseverlerle buluşacak - Son Dakika
Üye Girişi

Kaş Caz Festivali, Akdeniz'de müzikseverlerle buluşacak

30.03.2022 12:57
Kaş Caz Festivali, Akdeniz'de müzikseverlerle buluşacak

Bu yıl 4. kez düzenlenecek olan Kaş Caz Festivali, 26-27-28 Ağustos'ta müzikseverlerle buluşacak.

Bu yıl 4. kez düzenlenecek olan Kaş Caz Festivali, 26-27-28 Ağustos'ta müzikseverlerle buluşacak.

Kaş'ın muhteşem doğası eşliğinde gerçekleşecek Kaş Caz Festivali'nde uluslararası alanda ses getirmiş önemli isimler sahne alacak. Fesvital ile ilgili yapılan açıklamada, "2022 Festival konuklarımız sadece Türkiye'den değil. Farklı coğrafyaların rengini de sizlerle buluşturuyor olacağız" denildi.

Ayrıca, "Kaş Caz Festivali'nin bu yılki önceliklerinden biri de kapsayıcılık ve çeşitlilik. BM'nin 'Hiç kimseyi geride bırakmamak' yaklaşımı ile festivalimizin her aşamasının herkes için erişilebilir ve ulaşılabilir olmasını sağlayarak eşitlikçi bir festival organizasyonu örneği sunuluyor olacak" ifadeleri yer aldı. Akdeniz çanağına çok yakışan caz müziği, ılık esintiler ve yıldızlar altında misafirlerine unutulmaz bir gece yaşatırken, müzisyenler solo ve grup performansları ile bu yıl da cazseverleri büyüleyecek.

Öte yandan festival programının ilerleyen günlerde açıklanacağı bildirildi.


- İstanbul
Kaş Caz Festivali, Akdeniz'de müzikseverlerle buluşacak
YORUMLAR
500
Şanlıurfa'da 'Arıların Badem Çiçekleri ile Dansı Festivali' düzenlendi Şanlıurfa'da 'Arıların Badem Çiçekleri ile Dansı Festivali' düzenlendi Kruvaziyer turizmin bu yılki hedefi 1,5 milyon turist Kruvaziyer turizmin bu yılki hedefi 1,5 milyon turist

Caz Festivali, Festival, Türkiye, Akdeniz, Kültür Sanat, Son Dakika

Kaynak: DHA

Son Dakika Kültür Sanat Kaş Caz Festivali, Akdeniz'de müzikseverlerle buluşacak - Son Dakika


Son Dakika
13:12 Mehmet Baykan, TFF'deki görevlerinden istifa etti
13:11 Beyaz Saray'dan gerilimi yumuşatan diyalog açıklaması: Biden, Putin'le görüşebilir
13:09 Ukrayna: Çernobil'de patlama riski var, Rus askerleri geri çekilsin!
13:07 Ümit Erdim baba oluyor: İkinci bebek yolda!
12:45 Müzakere için İstanbul'a gelmişti! Zelenski'nin danışmanı, Bayraktar ile görüştü: Hep minnettar olacağım
12:40 Talat Paşa Konağı, İBB'den alınıp vakıflara devredildi
12:38 Rusya-Ukrayna müzakerelerinin perde arkasındaki ismi Abramovich, masaya oturmadı: Toplantıyı kenardan izledi
12:35 TMO'dan buğdaya yüzde 22 zam: Ekmek ve un fiyatlarına yansıyacak
12:30 Adı Hakan Sabancı ile anılan Şeyma Subaşı'ya demediğini bırakmadı! Aygün Aydın'den sert sözler: Milli metres
12:14 Putin'in keskin nişancısı "Bagira", Ukrayna ordusunun elinde! Yaralandıktan sonra birliği tarafından terk edilmiş
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 30.03.2022 13:19:09. #1.11#
SON DAKİKA: Kaş Caz Festivali, Akdeniz'de müzikseverlerle buluşacak - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement