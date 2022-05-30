Kaş Uluslararası Kısa Film Festivali, 2 Haziran'da başlayacak

Antalya'da düzenlenen "Kaş Uluslararası Kısa Film Festivali" 2-5 Haziran'da yapılacak.

Kaş Belediyesinden yapılan açıklamaya göre, Kültür ve Turizm Bakanlığı Sinema Genel Müdürlüğünce desteklenen festivalin, özel gösterimle açılışı gerçekleştirilecek. 60 ülkeden 550 film başvurusu alan festival, dört kategoride 32 finaliste ve davetlilere ev sahipliği yapacak.

Festival kapsamında yarışan filmlerin gösterimleri, finalistlerle söyleşiler, film endüstrisinden konuklarla atölyeler, paneller ve keşif turları ücretsiz olarak düzenlenecek.

Etkinlikler akşamları Antik Tiyatro'da ve Kaş Setur Marina'da, gündüzleri ise Kaş Kültür Evi ve Echo Cafe-Bar'da yapılacak.

Festival, 5 Haziran'daki ödül töreninin ardından Ediz Hafızoğlu'nun "Nazdrave" konseriyle sona erecek.