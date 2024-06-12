Kastamonu'da İlkokul Öğrencileri Kuşları Resimledi

Kültür Sanat

Kastamonu'da ilkokul öğrencileri, elişi kağıdı, boncuk, bakliyat ürenlerini kullanarak yaşadıkları kentteki kuş türlerini resmetti.

Kuzeykent İlkokulu 3-A sınıfı öğretmeni Burhan Demirci, destek eğitim öğretmeni eşi Zühal Bozkurt Demirci ile serbest etkinlik dersinde öğrencilerle kentte görülen kuş türleriyle ilgili çalışma yaptı.

Öğrenciler, kentteki 280 kuş türünü tanımalarının ardından aralarında gökdoğan, üveyik, şakrak, sürmeli kervançulluğu, kara leylek, erguvani balıkçıl, yeşil başlı ördek, bahri kuşu gibi 60'ını kes yapıştır yöntemi ile kağıda yansıttı.

Öğrenciler resimleri hazırlarken elişi kağıdı, boncuk, mercimek gibi farklı materyaller de kullandı. Resimler okulda kuş sesleri eşliğinde sergilendi.

Sınıf öğretmeni Burhan Demirci, AA muhabirine, okulun hayvanları koruma kulübünün öğretmen temsilcisi olduğunu söyledi.

Aynı okulda öğretmen olan eşiyle çalışmaya başladıklarını ifade eden Demirci, "Kastamonu'da yaşayan 280 kuş türü olduğunu öğrendik ve bu kuş türlerinin bir bölümünü bas kopar ve boncuk yapıştırma yöntemi ile resme dönüştürebilir miyiz diye yola çıktık. Önce bu kuşların çizimi yaptık. Renklerini baskı haline getirdik. Elişi kağıtlarını kestik, boncuklar temin ettik. Baklagiller kullandık. Kendi renklerine göre nakış nakış adeta dizerek kuş türlerini yaklaşık 1,5 ayda yaptık ve çok güzel oldu." dedi.

Tabloları hazırlarken yine doğadan yararlandıklarını ifade eden Demirci, "Köpek maması, kedi maması, kırmızı mercimek, yeşil mercimek. Ağaçların kabukları ve elişi kağıtlarını kullandık." diye konuştu.

"Artık gördükleri kuşun adını söyleyebiliyorlar"

Çalışmanın öğrencilere çok iyi geldiğini vurgulayan Demirci, "Öğrenciler el becerilerini geliştirerek güven duygusunu artırdı. Çocuklarımız arasında 'yapamayacağım' diyenler oldu. Birlikte destekleyerek sabretmeyi el becerilerini geliştirmesini öğretttik.Telefon ve tabletten uzak durmayı, birbiriyle paylaşmayı, yardımlaşmayı öğrendiler. Doğada gördükleri kuşları öğrendiler. Artık gördükleri kuşun adını söyleyebiliyorlar." ifadelerini kullandı.

Zühal Bozkurt Demirci de eşiyle böyle bir çalışmaya imza attığı için mutlu olduğunu dile getirdi.

İki sınıfı birleştirerek çalışmalara başladıklarını anlatan Demirci, "Yaptığımız çalışmaları okul müdürümüz Saim Çelebi de çok beğendi ve sergi açtık. Çocuklarımız pikniğe gittiğinde, doğada dolaştığında orada gördüğü ve tanıdığı kuşları anlatmaya başladılar." dedi.

Öğrencileri sanatla buluşturduklarını anlatan Demirci, şöyle devam etti:

"Çocuklarımız bu sanatı gerçekleştirirken, 'Öğretmenim biz sanata dışından bakıyorduk, şimdi çok güzel olmuş dediğimiz eserleri kendimiz gerçekleştirdik' diyorlar. Harika işler başardıklarını söylediler. Ailelerden de çok güzel dönüşler aldık. Aileler de 'Çocuklarımızın boş vakitlerini sanat etkinliği ile geçirmeleri harika bir düşünce oldu' dedi. Çocuklar işbirliği içerisinde çalışıyorlar, birbirleri ile malzemelerini paylaşıyor bu da birlikte bir şey yapmanın mutluluğunu yaşatıyor onlara."

3-A sınıfı öğrencilerinden Belinay Coşkun "Artık ormanda, sokakta gördüğümüz kuşları kolayca tanıyabiliyorum. Bunların bazılarını bas kopar yöntemini, bazılarını da boncuk yöntemi ile yaptık." diye konuştu.

Hazal Nisa Güney de çalışmayı keyifle yaptıklarını dile getirerek, "Artık tablet ve telefon oynamak yerine bunu yaparak çok güzel vakit geçirebiliyorum." dedi.