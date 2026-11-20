Kastamonu Üniversitesi Öğretim Üyesi Doç. Dr. Sibel Kibar'ın 47 seramik eseri ve 14 tablodan oluşan "Duyusal Farklılıkların İfade Aracı Olarak Seramik Beyinler" sergisi, sanatseverlerle buluştu.

Kastamonu Üniversitesi İnsan ve Toplum Bilimleri Fakültesi Felsefe Bölümü Sistematik Felsefe ve Mantık Anabilim Dalı Başkanı Doç. Dr. Sibel Kibar tarafından hazırlanan sergide 47 parça seramik eser ve 14 tablodan oluşan "Duyusal Farklılıkların İfade Aracı Olarak Seramik Beyinler" sergisi Kastamonu Kent Müzesi'nde beğeniye sunuldu. 25 Kasım'a kadar devam edecek serginin açılışı, Kastamonu Vali Yardımcısı Hakan Kubalı, Kastamonu Kent Müzesi Müdürü Arkeolog Dr. Murat Karasalihoğlu, sergiyi hazırlayan Doç. Dr. Sibel Kibar, akademisyenler ve çok sayıda vatandaşın katılımıyla gerçekleştirildi.

"Sergi, felsefe ve sanat arasındaki sınırları sorgulayan güzel bir karşılaştırma sunuyor"

Serginin açılışında konuşan Kastamonu Kent Müzesi Müdürü Arkeolog Dr. Murat Karasalihoğlu, "Sibel Kibar'ın filozofların ve sanatçıların beyinlerini seramik formlar üzerinden yorumladığı bu sergi yalnızca sanat açısından değil, felsefe, insan zihni, düşüncenin doğası ve duygusal farklılık açısından da oldukça ilginç bir tartışma alanı açıyor. Burada yalnızca seramikten yapılmış beyinlere değil, insan düşüncesinin, hayal gücünün farklı biçimlerinin somutlaştırılmış hikayelerine ortak olacağız. Bu serginin en dikkat çekici taraflarından biri, bu soruları seramik gibi doğrudan dokunulabilir ve biçimlendirilebilir bir malzeme aracılığıyla görünür ve somut kılması. Böylece normalde göremediğimiz zihinsel süreçlerin sanatçının elinde bize nasıl yansıtılacağını göreceğiz. Bu yönüyle sergi, felsefe ve sanat arasındaki sınırları sorgulayan güzel bir karşılaştırma sunuyor" dedi.

"Çok iddialı bir sergi"

Kastamonu Vali Yardımcısı Hakan Kubalı ise, "Müzeler sadece içinde bir takım tarihi eserlerin sergilendiği mekanlar değildir, müzeler toplumu ve insanı geleceğe taşıyan, güncelliği içeren, toplumla birleşmiş, yeni mesajlar veren ve geleceği şekillendiren mekanlardır. Kastamonu Kent Müzesi bunu kanıtlıyor. Burada düzenlenen birçok etkinlikle iddialı bir müzeyiz. İçinde bulunduğumuz bina Vedat Tek'in eseri. Vedat Tek, Türkiye'nin yetiştirdiği en büyük mimarlardan birisidir, Türk mimarisinin temsilcisidir. Bu da bir sanat eseridir. Böyle bir sanat eserinde bugün duygusal farkındalıklarla seramik üzerine bir sergi açıyoruz. Hocamız çok zor bir işe girişmiş. Belki dezavantajlı olarak tanımladığımız toplumda yer alan vatandaşlarımızın zihinsel ve duygusal farkındalığının bizden çok daha ötede olduğunu keşfediyoruz. İşte sergi bu nedenle çok iddialı, insan beynini zorlayan ve karmaşık duygular veren bir sergi" diye konuştu.

Sergideki eserlerle ilgili bilgi veren Kibar da,"Ben felsefeciyim ama arkadaşım Müjde Hoca, sayesinde seramiğe başladım. Benim için yepyeni bir alan, çok heyecan verici bir alan. Seramikteki öğrenimime de devam ediyorum. İçeride göreceğiniz işler benim yüksek lisans tez çalışmam için yaptığım çalışmalar. Seramiğe başlamadan önce de kafamda zihinle ilgili sorular vardı. Son yıllarda felsefeciler de bu konuya eğilmeye başladı. Çünkü beyin somut bir organ. Vücudumuzla ilgili pek çok kontrolün beyinden yapıldığını biliyoruz. Ama düşünce, hisler, duygular, korkular gibi unsurların nasıl beyin gibi somut bir organdan türeyebildiği bizim için gizemini koruyan bir soru. Bu soruyla bağlantılı pek çok soru var. Beyinlerimiz biyolojik bir organ olarak birbirine benziyor ama bizi farklı kılan şeyler ne? Bu soru da ilgimi çekti" ifadelerini kullandı.

Konuşmaların ardından katılımcılar sergide yer alan seramik eserleri ve tabloları inceledi.