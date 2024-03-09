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Kastamonu'nun yüksek kesimlerinde kar görsel şölen oluşturdu

KASTAMONU - Kastamonu'nun yüksek kesimlerinde kar yağışı etkili oldu. Kar yağışı ile beyaza bürünen dağlarda kartpostallık görüntüler ortaya çıktı.

Kastamonu'nun yüksek kesimlerinde gece saatlerinden itibaren kar yağışı etkili oldu. Kar yağışı sebebiyle ormanlık alanlar ile meralar beyaz örtüyle kaplandı. Kar yağışı sonrası oluşan manzara görsel şölen oluşturdu. Kastamonu- Çankırı sınırında bulunan Ilgaz Dağı Milli Parkında da kar kalınlığı 24 santimetreye kadar yükseldi.

"Kar yağışının güzelliklerine bakmak için geziyoruz"

Şubat ayında yağmayan karın Mart ayında etkisini gösterdiğini ifade eden Sabahattin Ciğerci, "Bunun akabinde birinci cemre havaya, ikinci cemre suya, üçüncü cemre de toprağa düştü. Üçüncü cemrenin toprağa düşmesiyle birlikte havalar soğudu ve ardından kar yağışı başladı. Hava sıcaklığı da hissedilir derecede düştü. Kar yağışı da İhsangazi ilçemizde halen devam etmektedir. İhsangazi'de de bizler, yüksek kesimlere doğru çıktık ve doğanın güzelliklerini seyrettik. 'Mart ayı kazma kürek yaktırır' derler, bizler de kar yağışının güzelliklerine bakmak için geziyoruz" dedi.