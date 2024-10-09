Kavron Yaylası: Doğanın Kucağında Bir Kaçış - Son Dakika
Üye Girişi
Kültür Sanat

Kavron Yaylası: Doğanın Kucağında Bir Kaçış

Çamlıhemşin'deki Kavron Yaylası, doğaseverler için huzurlu bir kaçış noktası sunuyor.

09.10.2024 11:16
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Rize'nin Çamlıhemşin ilçesinde 2 bin 267 rakımlı Kavron Yaylası, doğa ile iç içe vakit geçirmek isteyen ziyaretçilerine farklı güzellikler yaşatıyor.

Kaçkarlar'a tırmanmak isteyenlerin başlangıç noktalardan biri olan yayla, aynı zamanda bölgedeki gölleri ziyaret etmek isteyenlerin de yürüyüş rotasında yer alıyor.

Zirveden çıkan kaynak suların beslediği derenin geçtiği yayla, bitki örtüsüyle yerli ve yabancı konuklarına seyrine doyum olmayan manzaralar sunuyor.

Şehrin stres ve gürültüsünden uzak doğayla baş başa kalmak isteyenler, günübirlik kaçış noktası olarak Kavron Yaylası'nı tercih ediyor.

"Turistleri bekliyoruz, başımızın üstünde yeri var misafirlerimizin"

Yayla sakinlerinden 69 yaşındaki Mustafa Bilici, AA muhabirine, yerli ve yabancı turistlerin sık sık yaylayı ziyaret etmesinden memnun olduklarını söyledi.

Bilici, turistlerin ilkbaharda başlayıp kışa kadar düzenli olarak yaylaya geldiğini anlatarak, "Turistler en çok ağustosta geliyor, önce gelirlerse soğuk oluyor. Bu dönemde okullar açıldı, yerli turist pek gelmiyor ama yabancılar geliyor. Turistleri bekliyoruz, başımızın üstünde yeri var misafirlerimizin." dedi.

Yayla sakinlerinin misafirperver olduğunu belirten Bilici, "Ben evimde hiçbir maddi kazanç beklemeden yabancı turistleri misafir ettim ki gelsinler burada kültürümüzü görüp alışsınlar diye." ifadelerini kullandı.

Bilici, Kaçkar Dağları'ndan gelen serinliğin yaylaya ayrı bir çekicilik kattığına değinerek, "Buraya gelenler, her yerde bulamayacakları bir doğayla karşılaşıyorlar. Eskiden çok kar yağardı, 4-5 metre. Burada hiçbir yerde yeşillik filan göremezdin ama son 15 senedir öyle kar yağmıyor." diye konuştu.

Turistlerin en çok mıhlamayı merak ettiğini dile getirerek, şunları kaydetti:

"Burada bir, iki tane kafe tarzı yer var, yemek yapıyorlar. Buranın en özel yemeği mıhlama, yabancı ve yerli turistler de mıhlama yemeye geliyorlar. Buradaki peynir, yağ tamamen doğal, hiçbir katkı maddesi bulunmuyor. Onun için gelenler tadına bakmak istiyor."

Sonbaharın renkleri ziyaretçileri adeta büyülüyor

Trabzon'dan gezmek için Kavron Yaylası'na gelen Hacer Kıroğlu ise yaylanın doğasını çok beğendiğini söyledi.

Kıroğlu, dağları sevdiğini vurgulayarak, "Doğada kendimi buluyorum, şu akan derenin sesi bile bana huzurlu hissettiriyor. Özellikle sonbaharda ağaçların farklı renkleri çok hoşuma gidiyor. Havanın şu andaki esintisi çok hoş." dedi.

Amatör fotoğrafçı Adil Kocabaş da yaylanın fotoğrafçılar için çok güzel kompozisyonlar sunduğunu belirterek, "Özellikle Kaçkarlar'ı ve onun eteğindeki bu yaylayı görmeyi herkese tavsiye ederim." diye konuştu.

Kaynak: AA

Kültür Sanat, Çamlıhemşin, Gastronomi, turist, Kültür, Turizm, Yaşam, rize, Son Dakika

Son Dakika Kültür Sanat Kavron Yaylası: Doğanın Kucağında Bir Kaçış - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

11:14 Sur canisi Semih Çelik, babasına ’’Seni nasıl öldüreyim’’ diye sormuş Sur canisi Semih Çelik, babasına ''Seni nasıl öldüreyim?'' diye sormuş
10:33 Kılıçdaroğlu, yasak aşk iddialarına ilişkin suskunluğunu bozdu Kılıçdaroğlu, yasak aşk iddialarına ilişkin suskunluğunu bozdu
09:33 Peruğunu çıkarıp kürsüye koydu TBMM’de vekilleri ayağa kaldıran konuşma Peruğunu çıkarıp kürsüye koydu! TBMM'de vekilleri ayağa kaldıran konuşma
09:28 Gıda sahtekarlığı ifşasında liste yenilendi Bu firmalardan uzak durun Gıda sahtekarlığı ifşasında liste yenilendi! Bu firmalardan uzak durun
22:21 Henüz 30 yaşındaydı Yakınlarını görüntülü arayıp intihar etti Henüz 30 yaşındaydı! Yakınlarını görüntülü arayıp intihar etti
16:09 TBMM’de kapalı İsrail oturumu TBMM'de kapalı İsrail oturumu
15:39 Hileli zeytinyağı satanlar ifşa oldu: İşte tam liste Hileli zeytinyağı satanlar ifşa oldu: İşte tam liste
15:23 Çin Türkiye’yi Dünya Ticaret Örgütü’ne şikayet etti Çin Türkiye'yi Dünya Ticaret Örgütü'ne şikayet etti
15:16 90’lı yılların popüler çocuk şarkıcısıydı: Küçük ibo’yu görenler tanıyamıyor 90'lı yılların popüler çocuk şarkıcısıydı: Küçük ibo'yu görenler tanıyamıyor
15:12 Cumhurbaşkanı Erdoğan, Abdullah Gül ve Ahmet Davutoğlu yıllar sonra yan yana geldi Cumhurbaşkanı Erdoğan, Abdullah Gül ve Ahmet Davutoğlu yıllar sonra yan yana geldi
15:02 Özgür Özel yasak aşk iddiaları sonrası sessizliğini bozdu Özgür Özel yasak aşk iddiaları sonrası sessizliğini bozdu
14:59 Tehditler savuran adam, komşusunun evini ateşe verdi Tehditler savuran adam, komşusunun evini ateşe verdi
14:58 Görüntüleri izlerken utandık Bunun adı yardım değil hakaret Görüntüleri izlerken utandık! Bunun adı yardım değil hakaret
14:57 Prof. Dr. Serdar Dağ: Kendilerini yetiştirmeyen gençler duygularına hakim olamıyor Prof. Dr. Serdar Dağ: Kendilerini yetiştirmeyen gençler duygularına hakim olamıyor
14:43 59 yaşındaki adam, mastürbasyon yaptığı sırada aort damarını yırttı 59 yaşındaki adam, mastürbasyon yaptığı sırada aort damarını yırttı
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 9.10.2024 11:51:36. #1.13#
SON DAKİKA: Kavron Yaylası: Doğanın Kucağında Bir Kaçış - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.