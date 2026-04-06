Kayseri Barosu Avukatları'ndan Konser

06.04.2026 15:32
Kayseri Barosu avukatları, 5 Nisan Avukatlar Günü'nde anlamlı bir konser verdi.

KAYSERİ Barosu avukatları tarafından kurulan koro 5 Nisan Avukatlar Günü dolayısıyla sahne aldı.

Kayseri Barosu'na kayıtlı avukatlar tarafından oluşturulan koro, 5 Nisan Avukatlar Günü ve Kayseri Barosu'nun kuruluşunun 100'üncü yıl dönümü nedeniyle bir konser verdi. Erciyes Kültür Merkezi'nde düzenlenen 100'üncü Yıl Konseri'nde, avukatlardan oluşan koronun yanı sıra Çiğdem Gürdal da konuk sanatçı olarak yer aldı. Konsere, Vali Gökmen Çiçek, AK Parti Kayseri Milletvekili Murat Cahid Cıngı, CHP Kayseri Milletvekili Aşkın Genç, Cumhuriyet Başsavcısı Habib Korkmaz, İl Emniyet Müdürü Atanur Aydın, İl Jandarma Komutanı Tuğgeneral Bilgihan Yeşilyurt, hakim-savcılar, avukatlar ve adliye çalışanları ve protokol üyeleri ile aileleri katıldı.

Avukatlık mesleğinin önemine vurgu yapan Vali Gökmen Çiçek, "Sadece dosyalarla değil, müzikle, sanatla bizleri bir araya getiriyorsunuz. Bunu çok kıymetli olduğuna inanıyorum. Bizde terapi olmak için aranızdayız. Muhteşemsiniz" diye konuştu.

Kayseri Baro Başkanı Murat Tolga Özsoy ise, "Hukukun savunucusu olan bizler adaletin tesisi için sözle kalemle ve vicdanla mücadele eden bir mesleğin mensuplarıyız. Ancak biliyoruz ki insanı güçlü kılan yalnızca aklı değil aynı zamanda ruhudur, duygusudur, sanata olan yakınlığıdır. Sahnede göreceğiniz koro yalnızca bir müzik topluluğu değil, aynı zamanda mesleğimizin dayanışmasını, birliğini ve ortak ruhunu temsil eden meslektaşlarımızla buluşmaktadır. Cübbelerini çıkarıp, notaların içinde buluşan avukatlarımız bize hukukun sadece bir mücadele alanı değil, aynı zamanda bir kültür ve zarafet meselesi olduğunu hatırlatıyor" ifadelerini kullandı.

Konser kapsamında koro üyeleri, 'Duydum ki unutmuşsun', 'Çamlar arasında süzülürken mehtap' ve 'İnleyen nağmeler' gibi çok sayıda önemli eseri seslendirdi. Ayrıca, sanatçı Çiğdem Gürdal da sevilen eserleri ile davetlilere unutulmaz anlar yaşattı.

Kaynak: DHA

Avukatlar Günü, Yerel Haberler, Kültür Sanat, Etkinlikler, Son Dakika

