Kayseri'de 13. Ekolojik Pazar Açıldı

Kayseri'de, çoğunluğu kadın 30 üreticiden oluşan ve tüm ürünleri sertifikalı olan "Yüzde 100 Ekolojik Pazar" 13'üncü kez açıldı.

Kocasinan Belediyesi, İl Tarım ve Orman Müdürlüğü, Buğday Ekolojik Yaşamı Destekleme Derneği ve Kapadokya Organik Tarım Üreticileri Birliği Derneği (KAPTAR) öncülüğünde Erciyesevler Mahallesi'nde kurulan pazarda, çoğunluğu kadın 30 üretici organik ürünlerini tüketiciye sunmak amacıyla stant açtı.

Pazarın açılışına katılan Kocasinan Belediye Başkanı Ahmet Çolakbayrakdar, gazetecilere, bu yıl 13'üncü kez açılan "Yüzde 100 Ekolojik Pazar"da sağlıklı ürünlerin vatandaşlarla buluşturulduğunu söyledi.

Bu işe başladıkları günden itibaren kararlılıkla devam ettiklerini belirten Çolakbayrakdar, vatandaşların özellikle doğal ürünlere ulaşabilmesi için çaba sarf ettiklerini anlattı.

Aracının olmadığı ve ürünlerin de doğal ortamda üretilip satıldığı bir pazar olduğunu vurgulayan Çolakbayrakdar, şunları kaydetti:

"Buradaki üretim aşamalarının hepsi kontrol altında, tüm ürünler denetleniyor. Denetim neticesinde buraya gelen ürünler akredite olduktan sonra vatandaşa satılıyor. Bütün üreticilerimizin ellerine, emeklerine sağlık. Çünkü doğal üretim yapmak çok kolay bir süreç değil. Başladığımız günden bugüne kadar bu işi yapan 30 çiftçimiz var. Bunların hepsi de aile işletmeleri. Pazarın yaygınlaşması konusunda bize gelen çok talep var. Her noktada tarımı destekliyoruz. Organik tarımı da özellikle destekliyoruz."

KAPTAR Başkanı Yeşim Bekyürek de pazarın 13 yıl boyunca aralıksız kurulduğunu söyledi.

Anadolu'nun en önemli organik pazarlarından birisinin Kayseri'de kurulduğunu ifade eden Bekyürek, "Bir ziraat mühendisi tarafından düzenli olarak denetlenmektedir. Sezon boyunca tüm ürünler sertifikasyon şirketinin kontrolü ve denetimi altındadır. Yapılan analizler sonucunda herhangi bir kalıntılı ürün çıktığı zaman o üreticinin pazara girmesi söz konusu olmadığı için, yüzde 100 güvenerek tüketebileceğiniz son derece sağlıklı ürünleri içeren bu pazara tüm tüketicileri her pazar günü bekliyoruz." diye konuştu.