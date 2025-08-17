Kayseri'de 13. Ekolojik Pazar Açıldı - Son Dakika
Üye Girişi
Son Dakika Logo
Kültür Sanat

Kayseri'de 13. Ekolojik Pazar Açıldı

17.08.2025 12:19
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Kayseri'de kadın üreticilerin yer aldığı 13. Yüzde 100 Ekolojik Pazar açılarak organik ürünler sunuldu.

Kayseri'de, çoğunluğu kadın 30 üreticiden oluşan ve tüm ürünleri sertifikalı olan "Yüzde 100 Ekolojik Pazar" 13'üncü kez açıldı.

Kocasinan Belediyesi, İl Tarım ve Orman Müdürlüğü, Buğday Ekolojik Yaşamı Destekleme Derneği ve Kapadokya Organik Tarım Üreticileri Birliği Derneği (KAPTAR) öncülüğünde Erciyesevler Mahallesi'nde kurulan pazarda, çoğunluğu kadın 30 üretici organik ürünlerini tüketiciye sunmak amacıyla stant açtı.

Pazarın açılışına katılan Kocasinan Belediye Başkanı Ahmet Çolakbayrakdar, gazetecilere, bu yıl 13'üncü kez açılan "Yüzde 100 Ekolojik Pazar"da sağlıklı ürünlerin vatandaşlarla buluşturulduğunu söyledi.

Bu işe başladıkları günden itibaren kararlılıkla devam ettiklerini belirten Çolakbayrakdar, vatandaşların özellikle doğal ürünlere ulaşabilmesi için çaba sarf ettiklerini anlattı.

Aracının olmadığı ve ürünlerin de doğal ortamda üretilip satıldığı bir pazar olduğunu vurgulayan Çolakbayrakdar, şunları kaydetti:

"Buradaki üretim aşamalarının hepsi kontrol altında, tüm ürünler denetleniyor. Denetim neticesinde buraya gelen ürünler akredite olduktan sonra vatandaşa satılıyor. Bütün üreticilerimizin ellerine, emeklerine sağlık. Çünkü doğal üretim yapmak çok kolay bir süreç değil. Başladığımız günden bugüne kadar bu işi yapan 30 çiftçimiz var. Bunların hepsi de aile işletmeleri. Pazarın yaygınlaşması konusunda bize gelen çok talep var. Her noktada tarımı destekliyoruz. Organik tarımı da özellikle destekliyoruz."

KAPTAR Başkanı Yeşim Bekyürek de pazarın 13 yıl boyunca aralıksız kurulduğunu söyledi.

Anadolu'nun en önemli organik pazarlarından birisinin Kayseri'de kurulduğunu ifade eden Bekyürek, "Bir ziraat mühendisi tarafından düzenli olarak denetlenmektedir. Sezon boyunca tüm ürünler sertifikasyon şirketinin kontrolü ve denetimi altındadır. Yapılan analizler sonucunda herhangi bir kalıntılı ürün çıktığı zaman o üreticinin pazara girmesi söz konusu olmadığı için, yüzde 100 güvenerek tüketebileceğiniz son derece sağlıklı ürünleri içeren bu pazara tüm tüketicileri her pazar günü bekliyoruz." diye konuştu.

Kaynak: AA

Yerel Haberler, Kültür Sanat, kayseri, Ekonomi, Güncel, Çevre, Yaşam, Pazar, Tarım, Pazar, Son Dakika

Son Dakika Kültür Sanat Kayseri'de 13. Ekolojik Pazar Açıldı - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
2 yaşında içtiği yağ çözücü hayatını kararttı 70 defa ameliyat oldu 2 yaşında içtiği yağ çözücü hayatını kararttı! 70 defa ameliyat oldu
Heyecanlandıran keşif Dünyanın en eski parası o ilimizde bulundu Heyecanlandıran keşif! Dünyanın en eski parası o ilimizde bulundu
Memur-Sen, 81 ilde toplu sözleşme tekliflerini protesto için çadır kurdu Memur-Sen, 81 ilde toplu sözleşme tekliflerini protesto için çadır kurdu
Karayollarındaki hız sınırlamaları yeniden düzenlenecek Karayollarındaki hız sınırlamaları yeniden düzenlenecek
Cezayir’de otobüs dere yatağına uçtu, 18 kişi boğularak can verdi Ulusal yas ilan edildi Cezayir'de otobüs dere yatağına uçtu, 18 kişi boğularak can verdi! Ulusal yas ilan edildi
Trump ve Putin zirvesinden barış çıkmadı Sonraki toplantı için Moskova ihtimali Trump ve Putin zirvesinden barış çıkmadı! Sonraki toplantı için Moskova ihtimali
Anfield’da hüzünlü gece: Muhammed Salah hüngür hüngür ağladı Anfield'da hüzünlü gece: Muhammed Salah hüngür hüngür ağladı
Yok artık daha neler Ronaldo’dan çocuklarının annesine servet değerinde hediye Yok artık daha neler! Ronaldo'dan çocuklarının annesine servet değerinde hediye
29 ilde FETÖ operasyonu 49 şüpheli yakalandı 29 ilde FETÖ operasyonu! 49 şüpheli yakalandı
Lale Onuk ve Berkan Karabulut mutluluğa ’’evet’’ dedi Lale Onuk ve Berkan Karabulut mutluluğa ''evet'' dedi
İstediği profili açıkladı Okan Buruk’tan transfer sözleri İstediği profili açıkladı! Okan Buruk'tan transfer sözleri

09:03
AK Parti’ye geçen Özlem Çerçioğlu iddialar sonrası sessizliğini bozdu
AK Parti'ye geçen Özlem Çerçioğlu iddialar sonrası sessizliğini bozdu
11:45
Gerçek polislerden sahte polislere operasyon Evden neler çıktı neler
Gerçek polislerden sahte polislere operasyon! Evden neler çıktı neler
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 17.08.2025 12:29:21. #7.12#
SON DAKİKA: Kayseri'de 13. Ekolojik Pazar Açıldı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.