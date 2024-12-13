Kayseri\'de 7,5 Milyon Yıllık Fosil Çalışmaları

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Kayseri'de gün yüzüne çıkarılan 7,5 milyon yıllık fosilleri ayaklandırma çalışmaları devam ediyor.

Büyükşehir Belediyesinden yapılan açıklamaya göre, Kocasinan ilçesi Yamula Barajı çevresinde bulunan Taşhan, Çevril, Emmiler ve Hırka bölgelerinde 2018'de başlayan kazı çalışmaları sürüyor.

Son dönemdeki çalışmalarda, zürafa ve domuz ailelerine ait fosillerin yanı sıra tam bir domuz kafatası da bulundu.

Kazı sezonunun sona ermesiyle laboratuvar ve ayaklandırma çalışmalarına hız verildi. İlk aşamada gergedan, zürafa ve fil örneklerinin ayaklandırma süreçlerine başlandı.

Yamula fosil lokaliteleri, yalnızca Türkiye'de değil, uluslararası alanda da önemli paleontolojik merkez olma yolunda ilerliyor.