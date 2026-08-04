73. ERVA Spor Okulu açıldı

Kayseri Valiliği'nce hayata geçirilen ERVA Spor Okulları'nın 73'üncüsü olan Talas Yeni Dünya ERVA Spor Kulübü düzenlenen törenle açıldı. Açılışta konuşan Kayseri Valisi Gökmen Çiçek, "Gençlerimizin önündeki engelleri kaldırmak için bugün 73. ERVA'yı açıyoruz" dedi.

Saygı duruşu ve İstiklal Marşı'nın okunmasıyla başlayan açılış törenine Kayseri Valisi Gökmen Çiçek, AK Parti Kayseri Milletvekilleri Şaban Çopuroğlu, Murat Cahid Cıngı, Talas Belediye Başkanı Mustafa Yalçın, Yeni Dünya Vakfı Mütevelli Heyeti Başkanı Mahmut Göksu, protokol üyeleri ve öğrenciler katıldı. Törende konuşan Mevlana Mahalle Muhtarı Hacer Arık, "Bugün mahallemiz için çok güzel bir gün Türkiye'nin en büyük 6. mahallelerinden birisi olan Mevlana Mahallesi 3. Talas Yeni Dünya ERVA Spor Okulu'nun kazandırılmasından büyük mutluluk duyuyoruz" dedi.

"İnsanların en değerli varlıkları çocuklarıdır"

Talas Belediye Başkanı Mustafa Yalçın, insanların en değerli varlıklarının çocukları olduğunu söyleyerek, "Ben öğretmen kökenliyim. 10 yıl öğretmenlik yaptım. En değerli varlıklarının çocukları olduğunu gördük. Herkesin en değerli varlığının çocukları ve gelecekleri olduğunu herkes gözlerinden söyler. Cumhurbaşkanımız da sözlerinde en değerli varlığın ülkenin geleceği olan gençleri olduğunu vurguluyor. Kayseri'miz bu sevgiyi en öne çıkaran bir hamle yaparak gençlere ne kadar önem verdiğini gözler önüne serdi. Bu hamlenin tek mimarı valimizdir" ifadelerini kullandı.

AK Parti Kayseri Milletvekili Şaban Çopuroğlu ise Kayseri'nin artık pastırma ve sucukla değil ERVA ile de hatırlanacağını söyleyerek, "Eskiden Kayseri'nin neyi meşhur deseler "pastırma ve sucuk" derlerdi. Tahmin ediyorum ki artık buna ERVA Spor Okulları da eklenecek. Valimiz Kayseri'de bir eser ve iz bıraktı. Gittiği yerlerde "bu yaptığı hayrın karşılığı görsün" diye dua etmek istiyorum. Bugün Kayseri'de açılan 73. ERVA Spor Okulu ile rakam olarak da 20 bin kişiye yaklaştık" ifadelerini kullandı.

"Spor şehrin her köşesine ulaştı"

AK Parti Kayseri Milletvekili Murat Cahid Cıngı da, Kayseri'de sporun her köşeye ulaştığını ifade ederek, "Valimizin şehrimize çok büyük hizmetleri var ama ERVA Spor Okulları geçerlimizin geleceğinde, şehrimizin perspektifinde çok farklı bir yer edindi. Valimize şükranlarımı sunuyorum. 73. ERVA müthiş bir rakam, heyecan ve proje. Spor imkanlarının ve alt yapısının şehrin her köşesine ulaşmış olması ve mahallelerimize kadar inmiş olması, Kayseri'mizin kökünden beri gelen sporu daha çok tutturdu. ERVA, Erciyes Yüksek İrtifa Merkezi'miz, stadyumumuz, Büyükşehir Belediyesi'nin ve bakanlıkların mahallere yapmış oldukları spor komplekslerini tamamlayan bir cüz oldu" şeklinde konuştu.

Yeni Dünya Vakfı Mütevelli Heyeti Başkanı Mahmut Göksu ise, ERVA Spor Okulları'nın vatan, millet ve gençlerin yetişmesi için atılan bir adım olduğunu kaydetti.

"Gençlerimizin önündeki engelleri kaldırmak için 73. ERVA'yı açıyoruz"

Gençlerin önündeki engelleri kaldırmak için çıktıkları yolda 73. ERVA Spor Okulları'nı açtıklarını belirten Kayseri Valisi Gökmen Çiçek, "Dile kolay, 73. ERVA'yı hep beraber açıyoruz. Tam 3 yıl önce hep beraber bir hayal kurduk. Bu hayalimizde vatan, millet, bayrak için yaşayan, memleketini her şeyin üstünde tutan gençler yetiştirmek istiyorduk. Peygamber Efendimizin ismi duyulduğunda kalpleri tir tir titreyen arkadaşlarla, bayrağımızı gördüklerinde heyecanlanan, onu diğer bayrakların üzerine çıkarmak isteyen bir ruhla çalışan gençlerle beraber olalım istiyorduk. "Allah'ım bizi dertli insanlarla bir araya getir, derdimize ortaklar ver" duasını etmiştik. Derdimiz, gençlerimize tuzak kurmak isteyen alçaklara karşı hiçbir gencimizi feda etmeyeceğimizdi. Derdimiz, gençlerimizi uyuşturucuyla, zehirle, dijital istismarla baş başa bırakmamak, gençlerimizin önündeki engelleri kaldırmaktı. Bunun için çıktığımız yolda bugün 73. ERVA'yı açıyoruz. Dertli insanlarla bir aradayız ve her geçen gün çığ gibi büyüyoruz" dedi.

"ERVA bugün net sayı olarak 17 bin 859 sporcuya sahip"

Vali Çiçek, ERVA'nın net olarak 17 bin 859 sporcuya sahip olduğunu söyleyerek, "Mehmet Demirci hocamla beraber bu spor salonunu oluşturduk. Milli manevi değerlerimiz için yaşayacaksınız. Sadece anne babalarınızın evlatları değil koskoca Türk Milleti'nin evladı olduğunuzu unutmayacaksınız. ERVA bugün net sayı olarak 17 bin 859 sporcuya sahip. 17 bin 859 öğrencisiyle, 73 okuluyla ve her mahallede olacağız sözümüzün arkasında durarak mücadeleye devam edeceğiz. Bugün 500'ün üzerinde ulusal ve uluslararası madalya getirdiler ve hiç durmadan spor okullarımızda milli manevi değerlerimizle beraber var olacağız" ifadelerini kullandı.