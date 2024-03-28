Kayseri'de Lise Öğrencileri Han Duvarları Şiirini Öğrendi - Son Dakika
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Kültür Sanat

Kayseri'de Lise Öğrencileri Han Duvarları Şiirini Öğrendi

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Kayseri'de bulunan Mustafa Özkan Anadolu Lisesi öğrencileri, Faruk Nafiz Çamlıbel tarafından yazılan Han Duvarları şiirini, şiirin bir bölümünün yazıldığı İncesu Kara Mustafa Paşa Külliyesi'nde gördükleri ders ile öğrendiler. İl Milli Eğitim Müdürlüğü tarafından hayata geçirilen 'Sınıfım Kayseri' Projesi kapsamında öğrencilerin tarihi mekanlardaki dersleri sürüyor.

28.03.2024 11:48  Güncelleme: 11:49
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Han duvarları şiirini yazıldığı handa öğrendiler

İl Milli Eğitim Müdürü Bahameddin Karaköse:

"Bu gençlik bizim ve biz bu gençliğe çok güveniyoruz"

KAYSERİ - Kayseri'de lise öğrencileri, Faruk Nafiz Çamlıbel tarafından yazılan Han Duvarları şiirini, şiirin bir bölümünün yazıldığı İncesu Kara Mustafa Paşa Külliyesi'nde gördükleri ders ile öğrendiler.

İl Milli Eğitim Müdürlüğü tarafından hayata geçirilen "Sınıfım Kayseri" Projesi kapsamında öğrencilerin tarihi mekanlardaki dersleri sürüyor. İncesu ilçesinde bulunan Mustafa Özkan Anadolu Lisesi öğrencileri de, 1660 yılnda yaptırılan Kara Mustafa Paşa Külliyesi'nde edebiyat dersi işledi. Faruk Nafiz Çamlıbel'in bu handa kaleme aldığı Han Duvarları şiirini öğrenen öğrenciler, tarihi yerinde öğrendi. Derse katılan İl Milli Eğitim Müdürü Bahameddin Karaköse; "Sınıfım Kayseri projesinin amacı; öğrencilerimize kendi tarihi, sosyal, kültürel mekanlarla buluşturmak, yaşadıkları şehrin, ilçenin, köyün, kasabanın dokularını öğrenmesini, geçmişini, atalarını, ceddini anlamasını istememizdi. Bu mekan önemli bir mekan. İçerisinde bir sürü hikaye barındıran bir mekan. 1660 yılında yapılmış ve o dönemden günümüze kadar da birçok olayı bünyesinde barındırmış, yaşatmış bir mekan. Bugün özellikle burada edebiyat dersi işliyoruz. Edebiyat dersi dediğimiz zaman, edebiyat tarihimize baktığımız zaman, önemli şiirlerden bir tanesi olan han duvarlarıdır. Han duvarlarının hikayesini bu duvarlarda duyuyoruz ve işitiyoruz. Baktığınız zaman bu duvarlarda görürsünüz. Çünkü önemli şairlerimizden biri olan Faruk Nafiz Çamlıbel 1922 yılında Kayseri Lisesi'ne edebiyat öğretmeni olarak atandığında üç günlük yolculuk sonrasında bu handa konaklıyor ve o şiirin hikayesi de burada başlıyor. Burada öncelikle mimariyi görebilirsiniz. Öncelikle sesi, sesteki düzeni, akustiği görebilirsiniz. Geçmişte bu çocukların atalarının cetlerinin neler yaptığını görebilirsiniz. O zamanki şartlar içerisinde neler olduğunu görebilirsiniz" ifadelerini kullandı.

Gençlere güvendiklerini kaydeden Karaköse; "O zaman bizim gençlerimiz şunu bilmeleri gerekir. Bizim tarihimiz, dilimiz, kültürümüz en zengin medeniyeti barındıran ve çok kadim bir kültür. Yüzyıllarca öncesinden Hunlara dayanan bir millet. Günümüze kadar taşıdıkları çok değerli ve çok kıymetli. Bizim gençlerimize şunu bilmesi gerekiyor ki; bu projenin de amacı şu. B iz geçmişimize, tarihimize, kültürümüze, dilimize ne kadar çok sahip çıkarsak o kadar güçlü oluruz. Zaman zaman bizim geçmişimizi, tarihimizi, kültürümüzü, çeşitli küçümseyici ya da yanlış bilgilerle bize aktarmaya çalışanlar olabilir. Bunların karşısında durmamız lazım. Gerçekleri bilmemiz lazım. İşte bugün de çocuklarımız biraz daha yaşayarak, hissederek çocuklarımız buradalar. Bu mekana gelip de burayı hissetmemek, bu duvarlara bakıp da, han duvarları şiirinin tınısını duymamak mümkün değil. Bu millet bizim. Bu gençlik bizim ve biz bu gençliğe çok güveniyoruz. Onlar sayesinde emin ellerdeyiz ve güvendeyiz diye düşünüyorum" dedi.

Öğrencilerde, tarihi mekanlarda ders işlemenin heyecanlı olduğunu söyleyerek, yetkililere teşekkür etti.

Derse; İncesu İlçe Milli Eğitim Müdürü Osman Malkoçoğlu da katıldı.

Kayseri\'de Lise Öğrencileri Han Duvarları Şiirini Öğrendi
Kaynak: İHA

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